شركات التأمين تراهن على الأجهزة القابلة للارتداء في تحسين نتائجها

كشف الاتحاد المصرى للتأمين أنه رغم أن الوباء ربما لم يغير تطور الأجهزة القابلة للارتداء بشكل جذري، إلا أنه أدى بالتأكيد إلى تسريع طلب الحلول الصحية الرقمية، وأدى إلى زيادة قيمة هذه التقنيات، وأضاف الاتحاد أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء تنمو تدريجيًا مع تزايد ملحوظ فى الطلب عليها، حيث بلغ حجم سوق الأجهزة القابلة للارتداء أكثر من 80 مليار دولار في عام 2021.

الأجهزة القابلة للارتداء تغير طريقة إدارة حياتنا

وأوضح أن نوعية وكمية المعلومات التي توفرها الأجهزة القابلة للارتداء ستغير طريقة إدارتنا لحياتنا، حيث أنها تقدم العديد من الطرق لمراقبة الصحة، هناك فرصة كبيرة لشركات التأمين على الحياة لتغيير طريقة تفاعلها مع العملاء والتحول من التفاعل بعد حدوث الخطر إلى التفاعل الاستباقي وتحسين طريقة إدارة المخاطر باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء.

ونظراً لأن هذه التقنيات الشائعة أصبحت أكثر ذكاءً وترابطاً مع السجلات الصحية للعملاء، فقد أصبحت تمثل قنوات ووسائل نمو فعالة لشركات التأمين المهتمة بتبني استراتيجيات صحية شاملة، ودفع حاملي وثائق التأمين نحو حياة أطول وأكثر صحة.

وتضم سلسلة القيمة للتأمين و الأجهزة القابلة للارتداء تطوير المنتجات والتسويق إذ سيكون لدى فريق تطوير منتجات التأمين القدرة على تصميم المنتجات بشكل أفضل بناءً على فهم المخاطر الفردية لكل عميل على حدة.تساعد شركات التأمين فى معرفة أسلوب حياة العملاء

وأكد الاتحاد أن الأجهزة القابلة للارتداء تساعد شركات التأمين فى الاستفادة من البيانات الدائمة والمتجددة الناتجة عن استخدام العميل للأجهزة القابلة للارتداء، حيث يؤدي تحليل تلك البيانات إلى إمداد الشركة بمعلومات حول سلوك التعرض للمخاطر وأسلوب حياة العملاء مما يمكّن شركة التأمين من تطوير منتجات مخصصة لعرضها على مجموعة العملاء المناسبة.

وتستفيد الشركات من تطوير منتجات مخصصة وفقاً لاحتياجات العملاء ويمكن أن تكون المدخلات لتصميم مثل هذه المنتجات هي التعرض للمخاطر والأنشطة اليومية المتعلقة بنمط حياة صحي وأنماط النوم ويمكن أن تدعم تطوير المنتجات المستقبلية ومرحلة التسويق لسلسلة قيمة التأمين على الحياة.

علاوة على ذلك، يمكن للأجهزة القابلة للارتداء أن تدعم شركات التأمين بالمعلومات لتحديد قنوات التوزيع الأكثر مناسبة للعملاء ويمكن تحديد موقع وسطاء التأمين باستخدام تقنية تعتمد على موقع ومزامنة البيانات من الجهاز القابل للارتداء مع تطبيق شركة التأمين لمطابقة المتطلبات الأساسية للوثيقة التي يتعين اتخاذها.