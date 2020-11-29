شركات التأمين تدفع 1.8 مليار جنيه تعويضات في شهر سبتمبر منفردًا (جراف)

شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، بسوق التأمين، سواء في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو في الحياة وتكوين الأموال، زيادة بقيمة 500 مليون جنيه تقريبًا، في شهر سبتمبر الماضي، منفردًا، مقارنة بالفاتورة المُسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفعت فاتورة تعويضات ومطالبات سوق التأمين، التي سددتها في شهر سبتمبر الماضي، لتصل الي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه، تم سدادها في سبتمبر 2019.

وتوزعت التعويضات والمطالبات المُسددة في سبتمبر 2020 ، البالغة 1.8 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مطالبات سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، مقابل 700 مليون جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات الممتلكات والمسئوليات ، من التعويضات المُسددة في الشهر نفسه.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.

وبلغت نسبة الزيادة في التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في شهر سبتمبر الماضي 43.1% ، مقارنة بالفاتورة المُسددة في الشهر المقابل، من العام الماضي 2019 ، لترتفع إلي 689.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 481.6 مليون جنيه، خلال شهر سبتمبر من العام الحالي والماضي، علي التوالي.

وفي المقابل، بلغت نسبة الزيادة في المطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، في شهر سبتمبر الماضي 31.9% ، مقارنة بالفاتورة المُسددة في الشهر المقابل، من العام الماضي 2019 ، لترتفع إلي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 823.5 مليون جنيه، خلال شهر سبتمبر من العام الحالي والماضي، علي التوالي.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات المُسددة ، في شهر سبتمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات المُسددة ، في شهر سبتمبر 2019.