تأميـــن

شركات التأمين تدفع 1.8 مليار جنيه تعويضات في شهر سبتمبر منفردًا (جراف)

بزيادة قيمتها 500 مليون جنيه
الشاذلي جمعة 1:41 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20 1:41 ص, الأثنين, 30 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، بسوق التأمين، سواء في نشاط الممتلكات والمسئوليات، أو في الحياة وتكوين الأموال، زيادة بقيمة 500 مليون جنيه تقريبًا، في شهر سبتمبر الماضي، منفردًا، مقارنة بالفاتورة المُسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفعت فاتورة تعويضات ومطالبات سوق التأمين، التي سددتها في شهر سبتمبر الماضي، لتصل الي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه، تم سدادها في سبتمبر 2019.

اقرأ أيضا  «سويس ري» : توقعات بتحسن أداء اكتتابات إعادة تأمين الممتلكات والمسئوليات في 2021

وتوزعت التعويضات والمطالبات المُسددة في سبتمبر 2020 ، البالغة 1.8 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مطالبات سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، مقابل 700 مليون جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات الممتلكات والمسئوليات ، من التعويضات المُسددة في الشهر نفسه.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.

اقرأ أيضا  تحالف «كورتكس» و«سايمون كوتشر» ينتهى من دراسة تطوير «مصر للتأمين» المؤسسي

وبلغت نسبة الزيادة في التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في شهر سبتمبر الماضي 43.1% ، مقارنة بالفاتورة المُسددة في الشهر المقابل، من العام الماضي 2019 ، لترتفع إلي 689.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 481.6 مليون جنيه، خلال شهر سبتمبر من العام الحالي والماضي، علي التوالي.

وفي المقابل، بلغت نسبة الزيادة في المطالبات التي سددتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، في شهر سبتمبر الماضي 31.9% ، مقارنة بالفاتورة المُسددة في الشهر المقابل، من العام الماضي 2019 ، لترتفع إلي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بـ 823.5 مليون جنيه، خلال شهر سبتمبر من العام الحالي والماضي، علي التوالي.

اقرأ أيضا  تعرف علي نصيب شركات التأمين من الأقساط المحصلة خلال أول تسع شهور من العام (جراف)

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات المُسددة ، في شهر سبتمبر 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من فاتورة التعويضات المُسددة ، في شهر سبتمبر 2019.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

«ثروة للتأمين» تستهدف 5 ملايين جنيه أقساطًا من فرعها الجديد في بورسعيد خلال عامه الأول

الشاذلي جمعة 7:54 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

شراكة بين هانوفر ري وبنك دويتشه الألماني لتوزيع منتجاتها التأمينية

مروة عبد النبي 5:29 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

تحالف «كورتكس» و«سايمون كوتشر» ينتهى من دراسة تطوير «مصر للتأمين» المؤسسي

ماهر أبو الفضل 10:28 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20

الإتحاد المصري للتأمين : الصناعة ستنجو من كوفيد 19 كما نجت من سوابقها

ماهر أبو الفضل 8:40 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20

نوع النشاط خارج الحسبان فى مفاضلة عملاء الطبى بين الشركات

الشاذلي جمعة 6:34 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20

خسائر «كورونا» تدفع معيدى التأمين للتشدد فى تجديد اتفاقيات 2021

مروة عبد النبي 6:22 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20