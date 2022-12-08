شركات التأمين تخاطب الوسطاء بسرعة التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية

خاطبت شركات التأمين الوسطاء المتعاملين معها بسرعة التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجارى.

ونص الخطاب -الذى حصلت «المال» على نسخة منه- على أنه يجب على الوسطاء الفرديين وشركات الوساطة سرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب التابعين لها، حتى يتم تسجيلهم فى الفاتورة الإلكترونية.

وتضمن الخطاب أن آخر موعد للتسجيل 15 ديسمبر 2022، وفى حال التخلف لن يتم صرف أى مستحقات مالية للوسطاء لدى شركات التأمين.

وأكدت شركات التأمين أن ذلك يأتى بناء على قرارات مصلحة الضرائب بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

من جهته، كشف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة “الدولية لوساطة التأمين”، أن شركته وفقت أوضاعها بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية والحصول على ترخيص التوقيع الإلكترونى.

وأوضح حسن أن شركات التأمين بدأت تحويل عمولات الوسطاء عن طريق البنوك دون الحاجة إلى صرف شيكات، وأن غير الملتزمين بالقرار لن يتمكنوا من صرفها.

من جانبه، أكد مصدر تأمينى بارز أن هذا الإجراء سببه أن الشركات لن تستطيع صرف عمولات الوسطاء دون فاتورة إلكترونية، لكى تتمكن من إدراجها ضمن بند المصروفات.

ولفت إلى أن ذلك الأمر فى إطار تطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية، للحد من التعامل بالكاش فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة.