شركات التأمين تخاطب العملاء لإعادة تقييم أصولهم

خاطبت شركات التأمين عملاءها لإعادة تقييم أصولهم وممتلكاتهم المؤمن عليها لكى تناسب مبالغها فى الوثائق قيمتها السوقية الحالية حتى لا يتم تطبيق شرط «النسبية» وذلك استجابة لمطالبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتنص قاعدة النسبية على أنه فى الحالات التى يكون فيها مبلغ التأمين بالوثيقة أقل من القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه فإن العميل يعتبر مؤمنا لدى نفسه بالفرق ومن ثم يتحمل نسبة من التعويض عند وقوع الخطر.

وكشف جمال شيبة مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» أن هذه المخاطبة تأتى نظرا للتغيرات الاقتصادية المتلاحقة وآثارها الكبيرة على التغير فى قيم الأصول المؤمن عليها.

وأضاف أن هذا سيؤدى إلى زيادة قيم الأصول المؤمن عليها (سيارات آلات مبان بضائع.. الخ) بسبب التضخم وتغير سعر الصرف وتصبح مبالغ التأمين المنصوص عليها فى الوثائق غير كافية لأنها أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية مما يعرضها لتطبيق شرط النسبية فى حالة وقوع حادث.

وأوضح أنه إذا كانت القيمة السوقية للممتلكات عند وقوع الخطر المغطى بالبوليصة تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر العميل بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه من الخسارة.

ولفت إلى أنه فى حالة الخسارة الكلية ( الهلاك الكلى ) فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

من جهته، أكد وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشارى أن الشركات بدأت تخاطب حملة الوثائق لتعديل المبالغ بوثائقهم لكى يتم تغطية أصولهم وممتلكاتهم بالقيم السوقية بعد ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف أن هذا الإجراء فى مصلحة العميل حتى لا يطبق عليه شرط النسبية ويؤثر على قيمة التعويض الذى يحصل عليه عند وقوع الخطر المغطى بالبوليصة، مشيرا إلى أن «الرقابة المالية» والاتحاد المصرى للتأمين يعملان على توعية العملاء بأهمية القيام بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها.

وأكد أن تعديل هذه الوثائق يتم أثناء سريان الوثيقة عبر ملحق إضافى دون الانتظار لموعد التجديد السنوى للوثيقة، موضحا أن هناك استجابة كبيرة من قبل عملاء السيارات لهذا الإجراء بعد تجربتهم السابقة مع التعويم فى عام 2016/ 2017.

وأوضح أن شركات التأمين استجابت لمطالبة «الرقابة المالية» لها بسرعة مراجعة المبالغ الواردة فى الوثائق السارية لتجنب تطبيق شرط النسبية.

ولفت إلى أن إعادة تقييم أصول العملاء تتم عبر خبراء تأمين معتمدين من «الرقابة المالية» مشيرا إلى أن أكثر الفروع تأثرا بشرط النسبية هى بوالص «السيارات» و«الحريق» و«الهندسى».