بلغت حصيلة أقساط شركات التأمين 8.4 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالى مقابل 7.6 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبمعدل نمو %10.2.

وكشف تقرير شهر فبراير عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيل شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات 3.7 مليار جنيه، مقارنة مع 3.6 مليار خلال يناير وفبراير من 2021، وبمعدل نمو %1.8.

وارتفعت الأقساط المحصلة فى شركات تأمين الحياة إلى 4.7 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار فى 2021، وبمعدل %17.9.

وسددت شركات التأمين 4.5 مليار جنيه تعويضات خلال شهرى يناير وفبراير 2022 مقارنة مع 3.2 مليار خلال نفس الفترة من 2021، وبنسبة ارتفاع %40.1.

كما سددت شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات 1.466 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2022 مقابل 1.465 مليار خلال نفس الشهرين من عام 2021 بارتفاع طفيف نسبته %0.1.

وارتفعت التعويضات المسددة من قبل شركات تأمينات الحياة بنسبة %73.8 لتبلغ 3 مليارات جنيه، مقارنة مع 1.7 مليار فى 2021.

وتصدرت شركة «مصر لتأمينات الحياة» السوق فى مؤشر الأقساط المحصلة خلال فبراير الماضى بقيمة 652.1 مليون جنيه، تليها «مصر للتأمين» بأقساط 530.1 مليون جنيه، ثم «أليانز لتأمينات الحياة» ثالثًا بنحو 498.8 مليون جنيه، و«متلايف لتأمينات الحياة» رابعًا بواقع 348.5 مليون جنيه ثم «أكسا لتأمينات الحياة» خامسًا بحصيلة أقساط 292.2 مليون جنيه. واحتلت شركة «أورينت للتأمين التكافلى» المركز السادس فى فبراير الماضى بأقساط 162 مليون جنيه، تليها «ثروة» لتأمينات الحياة سابعًا بمبلغ 132.7 مليون جنيه، ثم «gig» للتأمين ثامنًا 132.6 مليون جنيه، تليها «أليانز للتأمين» بمبلغ 125.5 مليون جنيه، وفى المرتبة العاشرة «طوكيو مارين فاملى تكافل» بحصيلة 111.4 مليون جنيه