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شركات التأمين تحصل 12 مليار جنيه أقساطاً فى ثلاثة شهور بنمو %27.4

منها 4.4 مليار جنيه فى مارس الماضى منفردًا
ماهر أبو الفضل 8:42 ص, الأثنين, 17 مايو 21 8:42 ص, الأثنين, 17 مايو 21

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نجحت شركات التأمين فى تحصيل ما يزيد على 12 مليار جنيه،فى الربع الأول من العام الحالى 2021، فى الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس، بزيادة تلامس 2.6 مليار جنيه، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت %27.4.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة رصيد الأقساط المُحصلة بشركات التأمين، بتنوع أنشطتها سواء فى الحياة أو الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء التكافلية أو التجارية، لتتجاوز 12 مليار جنيه، فى الربع الأول من العام الحالى، مقابل 9.5 مليار جنيه تقريبًا فى الربع المقابل من العام الماضى 2020.

وتوزعت حصيلة أقساط التأمين المُحصلة فى الربع الأول من العام الحالى، بواقع 5.3 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 6.7 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الحياة.

وبلغت نسبة النمو فى حصيلة أقساط شركات تأمين الممتلكات فى الربع الأول %28.8 لتصل إلى 5.3 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه فى الربع المقابل من العام الماضى.

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وفى المقابل بلغت نسبة النمو فى حصيلة أقساط شركات تأمين الحياة، التى حصلتها فى الربع الأول من العام الحالى %26.3 لتصل إلى 6.7 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه فى الربع المقابل من العام الماضى.

فى سياق متصل، سددت شركات التأمين، تعويضات ومطالبات بلغت قيمتها 6.1 مليار جنيه تقريبًا، فى الربع الأول من العام الحالى، مقابل 4.7 مليار جنيه، فى الربع المقابل من العام الماضى 2020، بزيادة تصل إلى %30.2.

وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة فى الربع الأول من العام الحالى البالغ قيمتها 6.1 مليار جنيه تقريبًا 6.076، بواقع 2.9 مليار جنيه، 2.94 سدتتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل ما يزيد على 3.1 مليار جنيه، مطالبات مُسددة من شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

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ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغت حصيلة الأقساط المحصلة فى شهر مارس الماضى منفردًا، 4.4 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت %46.

وتوزعت أقساط التأمين المحصلة فى مارس الماضى، البالغة 4.4 مليار جنيه، بواقع 1.7 مليار جنيه حصلتها شركات تأمين الممتلكات، مقابل 2.7 مليار جنيه، حصلتها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وبلغت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة فى شهر مارس الماضى منفردًا، ما يلامس 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه فى الشهر المقابل من العام الماضى، بنسبة ارتفاع تتجاوز %100.

وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات التأمين المُسددة فى شهر مارس الماضى، البالغة 2.9 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 1.5 مليار جنيه تقريبًا بشركات تأمين الممتلكات، مقابل 1.4 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

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وضمت قائمة أكبر خمس شركات تأمين، فى الأقساط المُحصلة خلال شهر مارس الماضى منفردًا، كلًا من الشقيقتين “مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة”، إضافة إلى “أليانز لتأمينات الحياة ـ مصر” و”أكسا لتأمينات الحياة” و”متلايف لتأمينات الحياة”.

وبلغت الحصة السوقية للشركات الخمس الكبرى، من الأقساط المحصلة، %63.14 بإجمالى 2.8 مليار جنيه تقريبًا، فيما توزعت النسبة الباقية، البالغة %36.86 على باقى الشركات العاملة فى السوق، البالغ عددها 35 شركة.

أكبر خمس شركات فى الحصة السوقية خلال شهر مارس

مالشركةالحصة السوقية %الأقساط المحصلة بالمليون جنيه
1مصر لتأمينات الحياة26.961191٫9
2مصر للتأمين13.99618٫5
3أليانز لتأمينات الحياة – مصر9.65426٫6
4أكسا لتأمينات الحياة – مصر6.84302٫4
5متلايف لتأمينات الحياة5.7252

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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