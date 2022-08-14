شركات التأمين تتوسع فى تطبيق أهداف الأمم المتحدة للاستدامة

وضعت عدد من شركات التأمين استراتيجية تتبنى أهداف الاستدامة التى حددتها الأمم المتحدة، وتعمل على تنفيذها.

كشف علاء الزهيرى العضو المنتدب لـ«جى آى جى للتأمين مصر» أن شركته مستمرة فى التوسع فى تطبيق أهداف الاستدامة بعدما فازت فى مسابقة «رواد التميز فى الاستدامة» بالقطاع المالى غير المصرفى، مشيرًا إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع خبراء لقياس حجم الانبعاثات الكربونية بمقر الشركة بهدف الحد منها، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة للحفاظ على البيئة، والحد من التغير المناخى.

علاء الزهيرى العضو المنتدب لـ«جى آى جى للتأمين مصر»

واعتبر أن فوز «جى آى جى» فى المسابقة خطوة لتأكيد جهودها فى توطين مبادئ التنمية المستدامة والاستثمار المسئول والأخضر وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالاستدامة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالاستدامة يمثل فرصًا استثمارية للمستقبل القريب (ESG).

من جهته، أكد أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، أن فوز شركته فى مسابقة «رواد التميز فى الاستدامة» يعد دليلًا على التزامها بالمعايير الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى أعمالها الرئيسية، وممارساتها الخاصة بتغير المناخ والصحة والاندماج الاجتماعى.

وأشار «قنديل» إلى أن استراتيجية «أكسا» ترتكز على 5 محاور رئيسية هى «البيئة، الموردون، الموظفون، العملاء، المجتمع»، لتضعها كنهج شامل يغطى أهداف التنمية المستدامة فى نموذج أعمال الشركة فى مصر.

وكشف أن مجموعة شركات أكسا فى مصر تضع خطة سنوية للعمل من أجل تحقيق الاستدامة تتضمن المشاركة فى المبادرات المجتمعية والحد من التأثير على البيئة وتطوير دليل خاص بالتقييم البيئى للشركات قبل التأمين عليها، للتأكد من عدم وجود تأثير سلبى على البيئة.

أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر

وأضاف أن سياسات الاكتتاب لمنتجات الشركة تحتوى على اشتراطات خاصة بعدم توفير التغطية التأمينية لعدد من الصناعات الضارة بالبيئة وصحة الإنسان.

ولفت إلى أن «أكسا» تعمل على ترشيد الطاقة عبر استخدام الأجهزة والإضاءة الموفرة ورقمنة العمل اعتمادًا على نظم المعلومات والبريد الإلكترونى وإتاحة بطاقات أعمال الكترونية، إلى جانب الحد من استخدام البلاستيك داخل الشركة والاعتماد على المنتجات القابلة لإعادة التدوير، واتباع قائمة الصناعات المحظورة.

الجدير بالذكر أنه فى 25 سبتمبر 2015، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التى تضم 17 هدفًا وتترابط هذه الأهداف العريضة فيما بينها على الرغم أن لكل منها أهدافا صغيرة محددة خاصة به تمثل فى مجموعها 169 غاية.

وتغطى أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم – تغير المناخ – المساواة بين الجنسين – المياه – الصرف الصحى – الطاقة – البيئة – العدالة الاجتماعية).