شركات التأمين تتنافس للفوز بمناقصة شحنة تقاوى بنجر السكر

تتنافس شركات التأمين المصرية للفوز بمناقصة التأمين التى طرحتها الهيئة الزراعية المصرية بهدف التأمين على رسائل تقاوى بنجر السكر موسم 2021.

قال مصدر تأمينى وثيق الصلة بالعملية إنه سوف يتم التأمين على التقاوى المنقولة بحرا من موانئ الاتحاد الأوروبى إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى محطة دمنهور، وتشمل المناقصة تقديم شركات التأمين المتنافسة مظروفين أحدهما فنى والآخر مالى، ويقتصر فتح المظاريف المالية على العروض المقبولة فنيا فقط.

وأضاف المصدر أن تأمين تلك الشحنة سيتم عبر شروط تغطيات تأمين نقل البضائع (أ) وهى أوسع الفئات فى التغطية التأمينية وتغطى جميع الخسائر والأضرار التى تلحق بالأشياء المؤمن عليها.

وتشمل التغطيات العجز الجزئى والتلف الجزئى والسرقة ما عدا ما هو مستثنى من بنود مدرجة بشرط الاستثناءات من الأخطار المغطاه، وهى جميع الأخطار عن الخسائر أو الأضرار التى تلحق بالأشياء المؤمن عليها، والعوارية العامة ومصروفات الإنقاذ البحرى ومسئولية التصادم المشتركة.

وأوضح أن الوثيقة تستثنى التصرف الضار المتعمد والتسرب العادى أو النقص العادى فى الوزن أو الحجم العادى للأشياء المؤمن عليها، وعدم كفاية أو عدم ملائمة التغليف أو التجهيز للأشياء المؤمن عليها، والعيب الذاتى أو طبيعة الأشياء المؤمن عليها.

وتضم الاستثناءات كذلك عدم صلاحية السفية للملاحة، وكذلك عدم ملاءمة السفينة للنقل السليم للأشياء المؤمن عليها، واستثناء أخطار الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية أو أى فعل معاد بواسطة أو ضد أى قوة معادية، والاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو محاولة القيام بها من نتائج.