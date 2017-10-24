شركات التأمين تتنافس على ماسبيرو

لشاذلى جمعةتتنافس شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على تغطية أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، ووحدات البث الخارجية، ضد مخاطر الحريق والعنف السياسى، بإجمالى مبالغ تصل إلى 4.25 مليار جنيه.وقال حسام علما، رئيس قطاع منطقة القاهرة الجنوبية فى «مصر للتأمين»، إن المبالغ تتوزع بوا

لشاذلى جمعة

تتنافس شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على تغطية أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، ووحدات البث الخارجية، ضد مخاطر الحريق والعنف السياسى، بإجمالى مبالغ تصل إلى 4.25 مليار جنيه.

وقال حسام علما، رئيس قطاع منطقة القاهرة الجنوبية فى «مصر للتأمين»، إن المبالغ تتوزع بواقع 4 مليارات جنيه لتغطية الأصول، و250 مليون جنيه لوحداث البث الخارجية، لافتا إلى أن المناقصة طرحت بنظام المظاريف الفنية والمالية المغلقة.

وأضاف أن التغطية تشمل مخاطر الحريق والأخطار الإضافية مثل الخسائر والأضرار المادية الناتجة عن الحريق، أو الصاعقة، أو الحريق الناتج عن الانفجار، أو الاشتعال الذاتى، أو انفجار الغاز الطبيعى، وتصرفات رجال الإطفاء أثناء مقاومتهم للحريق، إلى جانب تغطية المخاطر الطبيعية كالزلازل والسيول والعواصف والفيضانات وغيرها.

وأشار إلى أن وحدات البث الخارجية سيتم التأمين عليها من خلال وثيقة السيارات التكميلى، التى تغطى الخسارة المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف، نتيجة التصادم والانقلاب والسرقة أو السطو، لافتا إلى أن تلك الوحدات سيتم التأمين عليها أيضا ضد مخاطر العنف السياسى، كالإرهاب والتخريب والشغب والإضراب والاضطرابات المدنية، والأفعال الضارة المتعمدة، والعصيان، والثورة، والعصيان المسلح، إلى جانب التمرد، والاعتداء على سيادة الدولة، فضلا عن الحروب، والحرب الأهلية.