شركات التأمين تتطلع إلى تحسين هامش الربح في سوق متشددة

كشفت الأبحاث التي أجرتها شركة التنسيب والمنازعات التأمينية التجارية ، Mactavish ، أن العديد من حاملي الوثائق التجارية واجهوا زيادات كبيرة في أقساط التأمين هذا العام ، حيث تتطلع شركات التأمين إلى تحسين الهوامش في سوق متشدد ، حيث ارتفع البعض بنسبة تصل إلى 800٪.

كما يسلط المحللون من الشركة الضوء على الزيادة في الجريمة الإلكترونية ، والتي ارتفعت بسبب الوباء والارتفاع اللاحق في العمل عن بعد.

بينما تتطلع شركات التأمين إلى حماية احتياطياتها وتقليل مدفوعات المطالبات ، تقول ماكتافيش إنها شهدت أيضًا تآكلًا كبيرًا في جودة ومدى التغطية التأمينية المقدمة لحاملي وثائق التأمين.

بسبب البنود والشروط غير الواضحة التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل شركات التأمين أو الوسطاء ، قد لا يكون حاملو وثائق التأمين على دراية بتعرضهم المتزايد.

34% زيادة فى أقساط التأمين

تُظهر استطلاعات Mactavish زيادة فى السوق بنسبة 34٪ في أقساط التأمين في جميع الفروع ، ولكن هذا يخفي صورة أكثر تعقيدًا مثل الجريمة وتعويضات المسؤولية المهنية ومسؤولية أصحاب المعاشات التقاعدية وتأمين المديرين والموظفين قد ارتفع كثيرًا عن هذا.

بالإضافة إلى ذلك ، عانت بعض الصناعات أكثر من غيرها. يلاحظ المحللون كيف ستواجه قطاعات البناء والطاقة والأغذية والمشروبات والسفر والتصنيع والنفايات تجديدات صعبة بشكل خاص.

تتوقع Mactavish أن تستمر المعدلات في الارتفاع في عام 2021 وتقول إن بعض الشركات لن تكون قادرة على دفع تكاليف التغطية. إذا استمرت ، فقد يجبرهم ذلك على تقليل العمليات أو تسريح الموظفين أو حتى الذهاب إلى الإدارة.

قال بروس هيبورن ، الرئيس التنفيذي لشركة ماكتافيش: “على مدى سنوات ، باعت صناعة التأمين تغطيتها على أساس السعر بدلاً من الجودة ، وقد أدى ذلك إلى خفض الأقساط ،بينما كان ينبغي في كثير من الحالات أن تكون أعلى.

ويزداد سوق التأمين صلابة الآن ، وأقساط التأمين ترتفع بشكل كبير حيث تسعى شركات التأمين إلى تعويض الخسائر بسرعة.

ولفت الى أن التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة للشركات التي لا تزال تعاني من التداعيات الاقتصادية من الوباء. بالنسبة لبعض الشركات ، قد تكون هذه الزيادات غير المتوقعة في التكاليف بمثابة المسمار الأخير في نعش الشركة

وباء كورونا أدى إلى تفاقم المخاطر

وبصرف النظر عن لعب دور في دفع زيادات الأسعار ، فقد أدى COVID-19 أيضًا إلى تفاقم العديد من مجالات المخاطر. وكمثال واحد فقط ، كانت هناك زيادة ملحوظة في جرائم الإنترنت حيث انتقل الموظفون إلى العمل من المنزل.

وهذا يخلق تأثيرًا مضاعفًا حيث يحتاج حاملو وثائق التأمين إلى شراء المزيد من التأمين في نفس اللحظة التي ترتفع فيها الأسعار.