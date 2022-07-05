شركات التأمين تبدأ رفع بيانات الوثائق يوميا على منصة مصلحة الضرائب

بدأت شركات التأمين المصرية مطلع الشهر الحالى الامتثال لقرار مصلحة الضرائب الخاص بتطبيق الفاتورة الإلكترونية عبر رفع بيانات الوثائق على منصة المصلحة يوميا.

وأكد وائل ثروت، رئيس قطاع نظم المعلومات فى شركة «قناة السويس للتأمين» ورئيس لجنة الحاسب الآلى ونظم المعلومات فى الاتحاد المصرى للتأمين، أن مصلحة الضرائب عدلت طريقة رفع بيانات وثائق التأمين ليكون «حزمة واحدة» فى نهاية كل يوم بدلا من رفع بيانات كل وثيقة على حدة أولا بأول خلال اليوم.

وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين وفر برنامجًا إلكترونيًا لمساعدة شركات التأمين التى ترغب فى استخدامه فى رفع بيانات الوثائق لمواكبة منظومة الفاتورة الإلكترونية، بجانب توجيه الشركة نحو تنظيم البيانات بصيغة معينة تتوافق مع البرنامج لملء بيانات الفاتورة الإلكترونية على البرنامج الخاص بالاتحاد، وإرسالها مباشرة إلى مصلحة الضرائب.

وائل ثروت، رئيس قطاع نظم المعلومات فى شركة «قناة السويس للتأمين»

وأوضح أن «المصلحة» تخطر العملاء ببيانات الوثائق للرد عليها إذ أنه مسجل لديها حسابات العملاء ممن لديهم رقم ضريبى وخاصة العملاء الشركات، ليقوم العملاء بالرد على المصلحة بمدى صحة أو خطأ بيانات الوثائق الخاصة بهم، لافتا إلى أن التجربة سوف تنضج خلال ستة أشهر فيما يتعلق بقطاع التأمين.

وتعتبرالفاتورة الإلكترونية وثيقة رقمية تساعد على حفظ البيانات وتبادلها عبر الإنترنت بسهولة بدلًا من التعاملات الورقية، وتُستخدم لإثبات معاملات البيع بغض النظر عما تحتويه من منتجات أو خدمات، من خلال منظومة الضرائب المصرية سعيًا للتخلص من التعاملات الورقية على مستوى الجمهورية.

وتتعلق الفاتورة الإلكترونية فى قطاع التأمين برفع وثائق وملاحق التأمين مثل فاتورة إلكترونية لمصلحة الضرائب، والتى تضم بيانات رقم الوثيقة أو الملحق، واسم المؤمن له (العميل) ويتم تضمين رقم السجل التجارى للمؤمن له فى حالة زيادة القسط على 50 ألف جنيه، أما فى حالة العميل الفردى فيتم تضمين رقم بطاقة الرقم القومى للعميل، بجانب بيانات قيمة القسط ونوع التأمين الذى حصل عليه. ويأتى تطبيق الفاتورة الإلكترونية تماشيًا مع القرارات الجديدة، ومنظومة التحول الرقمى ضمن رؤية 2030 التى تجعل التعاملات الإلكترونية إلزاميًا على الشركات بأحجامها المختلفة، وذلك على مراحل مختلفة بعدد معين فى كل مرحلة