شركات التأمين تبدأ التطبيق التجريبى لمعيار «17» على ميزانيات العام المالى الجارى

بدأت شركات التأمين التطبيق التجريبى للمعيار المحاسبى الدولى 17 على ميزانياتها خلال العام المالى الجارى 2024/2023.

كشف عثمان شحاتة، المستشار المالى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، أنه سيتم تطبيق المعيار بشكل تجريبى على ميزانية الشركات للعام المالى الحالى على أن يبدأ تفعيله رسميا أول يوليو 2024.

وأضاف أن المعيار الدولى 17 الذى تم اقراره من الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم “50” سيؤثر على طريقة احتساب المخصصات بشركات التأمين وفقا لمدة كل وثيقة وفترة بداية سريانها، مما ينعكس على معدلات التسعير وشروط الاكتتاب.

وأوضح أن نشاط التأمين الهندسى سيكون الأكثر تأثراً بتطبيق المعيار 17 نظرا لأن هذه المشروعات تزيد مدتها عن عام فيما توجد به وثائق سنوية، لذا لابد أن تمتد البوليصة طوال فترة المشروع وأن يحصل القسط على هذا الأساس، وبالتالى يمكن وقتها الاحتساب الدقيق للمخصص الخاص بها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لنشاط التأمين على الحياة فسوف يؤثر المعيار 17 على حجم الاحتياطيات من خلال ضرورة توافق سعر وقسط الوثيقة مع معدل العائد عليها وبالتالى احتساب المخصص الخاص بها بدقة وكذلك الاحتياطى.

وتوقع أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار ضوابط لآلية تطبيق ذلك المعيار على شركات التأمين فى ضوء تقييم تطبيقه تجريبيا خلال العام المالى الجارى لسد أى ثغرات وتحديات تواجه القطاع قبل تفعيله رسميا فى 2024/2025.

ولفت إلى أن المعيار 17 يستهدف المحافظة على توحيد الممارسات المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين مما يعطى المستثمر أو المساهم السهولة والوضوح فى فهم مخرجات القوائم المالية ومقارنتها مع باقى الكيانات فى نفس السوق بطريقة عادلة ويعطى مستوى ممتاز من الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية.

كان مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) أصدر فى مايو 2017 المعيار المحاسبى الدولى “17” وهو شامل لعقود التأمين.

وأشار إلى أن المعيار يدعم العملاء فى قراءة القوائم المالية لشركات التأمين المختلفة فى السوق بسهولة مما يساعدهم فى المفاضلة فيما بينهم واختيار أى منها لتغطية أصولهم وممتلكاتهم أو التأمين على حياتهم لدى هذه الشركة أو غيرها.