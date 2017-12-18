شركات التأمين تبدأ اختبار تجديد اتفاقيات الإعادة

الشاذلى جمعةاجتاز عدد من شركات التأمين، اختبار تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، التى تتم فى هذا التوقيت من كل عام، والتى تدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.وقال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«مصر حياة»، إن شركته انتهت من تجديد اتفاقيات الإعادة لعام 2018.وأضاف أن

الشاذلى جمعة

اجتاز عدد من شركات التأمين، اختبار تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، التى تتم فى هذا التوقيت من كل عام، والتى تدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل.

وقال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«مصر حياة»، إن شركته انتهت من تجديد اتفاقيات الإعادة لعام 2018.

وأضاف أن شركته جددت الاتفاقيات بنفس شروط العام الماضى، وأبرزها نسبة الاحتفاظ من الأخطار المكتتبة، والتى تدور حول %95، لافتا إلى أن شركات إعادة التأمين التى تعمل معها «مصر حياة» هى «RGA» الأمريكية و«ميونخ رى» و«جين رى» الألمانيتين.

وقال أحمد شهاب، مدير عام قناة السويس لتأمين الممتلكات، إن شركته جددت اتفاقيات الإعادة للعام الجديد.

وأضاف أنها نجحت فى زيادة طاقتها الاستيعابية بمتوسطات تدور حول %70 مقارنة عام 2017، لأسباب لها علاقة بزيادة الحصيلة الكلية للأقساط بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة والقيم التأمينية للأصول المؤمن عليها، مؤكدا صعوبة احتساب الطاقة الاستيعابية لكل فرع لاختلاف متوسط كل منها عن الآخر.

وأشار إلى أن أبرز شركات الإعادة التى تتعامل معها «قناة السويس» تضم «هانوفر رى» الألمانية و «سكور» الفرنسية و«بارتنر رى» و«بارينتز رى» و هما من كبريات شركات إعادة التأمين العالمية .

وأكد أن شركته رفعت نسب احتفاظها من الأخطار نتيجة زيادة الطاقة الاستيعابية، لافتا إلى أن نسب زيادة حدود الاحتفاظ اختلفت من فرع لآخر حسب السياسة الاكتتابية للشركة .

من ناحية أخرى، بدأت «وثاق» للتأمين التكافلى ماراثون تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2018.

وقال هانى مهنى، مدير إدارة إعادة التأمين، إن الوضع الحالى لسوق التأمين المصرىـ بات مستقرا سياسيا و اقتصاديا، مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن ذلك يؤثر على تجديد الاتفاقيات.

وأشار إلى أن «وثاق» ستجدد اتفاقيات الإعادة مع نفس شركات الإعادة التى تتعامل معها منذ سنوات،لافتا إلى أن شركة «GIC» الهندية تعد المعيد الرائد لاتفاقيات الإعادة بوثاق، وتضم قائمة معيدى التأمين شركات دولية و إقليمية أخرى.