تأميـــن

شركات التأمين المصرية تترقب رفع المعيدين للأسعار فى تجديدات يناير

أسواق إعادة التأمين العالمية تحولت من مرنة «soft market»إلى متشددة «hard market»
الشاذلي جمعة 10:41 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 10:41 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع شركات التأمين المصرية أن تشهد تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجديد 2022 استمرار ارتفاع الأسعار، بسبب التعويضات التى تكبدتها كيانات الإعادة العالمية بسبب التغير المناخى والكوارث الطبيعية التى شهدها العالم خلال العام الحالى.

كشف خالد يسرى، مدير عام إعادة التأمين بشركة «قناة السويس للتأمين» –ممتلكات ومسئوليات- أن الكوارث الطبيعية التى وقعت خلال الفترة الماضية، مثل إعصار شاهين فى سلطنة عمان، والفيضانات العارمة فى أوروبا، خاصة ألمانيا، وما سببته من خسارة، وتكبد شركات إعادة التأمين العالمية تعويضات نتيجة ذلك، سوف يسهم فى سعى تلك الشركات لتعويض خسائرها، عبر رفع الأسعار فى اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات التأمين فى منطقة الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا  تعرف على أبرز تغطيات وثائق تأمين المسئولية المدنية والمهنية قبل الغير وأهميتها فى المجتمع

وأضاف «يسرى» أن شركته ستبدأ الشهر الحالى ماراثون مفاوضات تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع شركائها من شركات إعادة التأمين، مثل «هانوفر رى» الألمانية، و«أكوا رى» السويسرية، و«كوفيا رى» الفرنسية وغيرها.

وقال إن أسواق إعادة التأمين العالمية تحولت من مرنة «soft market»إلى متشددة «hard market»، لافتًا إلى أن السوق المصرية تجاوزت تداعيات وتأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» .

اقرأ أيضا  الإتحاد المصري للتأمين : الشركات تغطي المخاطر الجيوسياسية وإلغاء الطوارئ في مصر يُحسن الوضع الإقتصادي

وأوضح أنه يتبقى تأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» على نشاط التأمين البحرى، نظرًا لإنعكاسه على حركة التجارة العالمية.

وأكد «يسرى» أن شركته حققت معدلات فنية جيدة خلال الفترة الماضية؛ بعد أن بلغت أقساط الشركة المصدرة 1.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى (2020/ 2021) مقابل مليار جنيه بنهاية (2019/ 2020)، وبلغ معدل نمو الأقساط المصدرة %11.3 خلال العام المالى الماضى (2020/ 2021) مقارنة مع 2019/ 2020.

اقرأ أيضا  ماهر أبو الفضل يكتب: أسباب عدم إفصاح شركات تأمين عن نتائج الاكتتاب.. والرقابة المالية تُعقب

يذكر أن الشركة سددت 374 مليون جنيه تعويضات بنهاية العام المالى 2020/2021، مقارنة مع 351 مليونًا خلال 2019/ 2020، بنسبة ارتفاع %6.6، وزادت استثماراتها %12 لتبلغ 1.36 مليار جنيه مقابل 1.21 مليار بنهاية العام المالى 2019/ 2020.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم الشاذلي جمعة

ملف الكاتب الشاذلي جمعة

اقرأ أيضاً

ليس من بينها «تغير المناخ» .. مسح يكشف أعلى 10 مخاطر عالمية

مروة عبد النبي 12:47 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

مصر للتأمين تعبر بالمنتجات المصرية للاسواق العالمية عبر “جسور”

ماهر أبو الفضل 9:58 م, السبت, 6 نوفمبر 21

«هانوفر ري» تسدد 306 ملايين يورو تعويضات لإعصار «إيدا» والعاصفة «بيرنت» بأمريكا وأوروبا

الشاذلي جمعة 6:22 م, السبت, 6 نوفمبر 21

الإتحاد المصري للتأمين : الشركات تغطي المخاطر الجيوسياسية وإلغاء الطوارئ في مصر يُحسن الوضع الإقتصادي

ماهر أبو الفضل 5:53 م, السبت, 6 نوفمبر 21

هانوفر رى: شركات التأمين والإعادة العالمية واجهت خسائر فادحة بسبب الأعاصير والفيضانات

الشاذلي جمعة 5:39 م, السبت, 6 نوفمبر 21

مصر للتأمين تتكئ علي تراث علامتها التجارية لتحقيق خطتها الطموح

ماهر أبو الفضل 4:42 م, السبت, 6 نوفمبر 21