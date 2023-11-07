شركات التأمين المصرية تتحصل على ما يناهز 7.1 مليار جنيه بأغسطس الماضي

كشف تقرير لـ”الرقابة المالية” أن نشاط التأمين بالشركات المصرية قد تحصل على إجمالي أقساط حوالي 7.072 مليار جنيه، خلال أغسطس الماضي، مقابل 5.667 مليار جنيه خلال ذات الشهر من 2022، بمعدل نمو 24.8%.

وبينت “الهيئة” في تقريرها أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال أغسطس 2023 قد نمت بنحو 32.8% لتبلغ حوالي 3.806 مليار جنيه، مقابل 2.865 مليار جنيه خلال ذات الشهر من العام الماضي.

بينما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.266 مليار جنيه، في أغسطس 2023 الجاري، مقابل 2.801 مليار جنيه، بذات الشهر من 2022، بمعدل نمو 16.6%.

وتحصلت شركات التأمين التجاري على أقساط بقيمة 6.413 مليار جنيه خلال أغسطس الفائت، مقابل 4.87 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من 2022، بمعدل نمو 31.7%.

بينما انخفضت أقساط نشاط التأمين التكافلي في أغسطس الفائت، بنحو 17.4% لتسجل 658.7 مليون جنيه، مقابل 797.1 مليون جنيه، بذات الشهر من 2022.