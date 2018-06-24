شركات التأمين المستفيد الأكبر من السماح للسعوديات بقيادة السيارات

خالد بدر الدينتصدرت أسهم شركات التأمين مكاسب بورصة الرياض في ختام تعاملات اليوم الأحد، مع صعود سعر سهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني 10% وشركة ساب تكافل والسعودية الهندية للتأمين التعاوني 7.9 % و4.8 % على الترتيب.قفزت أسعار أسهم شركات التأمين السعودية بنسب واضحة على أمل تنامي أ

خالد بدر الدين

تصدرت أسهم شركات التأمين مكاسب بورصة الرياض في ختام تعاملات اليوم الأحد، مع صعود سعر سهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني 10% وشركة ساب تكافل والسعودية الهندية للتأمين التعاوني 7.9 % و4.8 % على الترتيب.

قفزت أسعار أسهم شركات التأمين السعودية بنسب واضحة على أمل تنامي أنشطة التأمين مع بدء المرأة قيادة السيارة في السعودي بعد قرار السعودية بالسماح لنسائها بقيادة السيارات لينهى موقفها كآخر دولة على كوكب الأرض كانت تحظر قيادة السيارات على النساء.

وذكرت وكالة رويترز إن البورصة السعودية المتفوقة على سائر أسواق المنطقة انتعشت اليوم وارتفع المؤشر السعودي 1.8 % وسط مكاسب واسعة لقطاعات التأمين والبنوك والبتروكيماويات لتواصل الاستفادة من إعلان مؤسسة MSCI لمؤشرات البورصات العالمية الأسبوع الماضي إضافة سوق الأسهم بالمملكة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

وكان رئيس هيئة السوق المالية السعودية أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن إضافة المملكة قد تساعد في جذب 40 مليار دولار من الصناديق الأجنبية. جاءت الخطوة بعد قرار مؤسسة فوتسي راسل وهى مؤسسة أخرى لمؤشرات البورصات العالمية بإعطاء السعودية وضع السوق الناشئة في وقت سابق من العام.

