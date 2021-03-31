ألقت شركات التأمين الحكومية – التابعة لقطاع الأعمال العام– ممثلة في مصر للتأمين، 2.9% من فاتورة التعويضات المباشرة ، بنشاط الممتلكات والمسئوليات، خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بفاتورة تعويضاتها في العام المالي السابق 2018/2019.

وفي المقابل تحملت شركات التأمين، التابعة للقطاع الخاص، النسبة التي ألقتها شركة التأمين الحكومية من علي كاهلها في تعويضات 2020.

8.6 مليار جنيه إجمالي فاتورة التعويضات المباشرة في الممتلكات

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة التعويضات المباشرة، بشناط تأمين الممتلكات والمسئوليات 8.3 مليار جنيه ، في 2019 /2020، مقابل 8.6 مليار في العام المالي السابق 2018/2019، بإنخفاض قيمته 314 مليون جنيه تقريبًا ، بنسبة 3.7% .

3.1 مليار جنيه نصيب مصر للتأمين تعويضات الممتلكات

وبلغ نصيب شركات التأمين الحكومية- ممثلة في شركة مصر للتأمين- 3.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، البالغ عددها 22 شركة –بما فيها المصرية لضمان الصادرات-.

وبلغت نسبة شركات التأمين الحكومية من التعويضات المباشرة في 2019/2020، ما نسبته 37.4% مقابل 62.6% تحملتها شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص.

ومن المعروف أن فاتورة التعويضات المباشرة، لسوق تأمين الممتلكات والمسئوليات، بلغت 8.6 مليار جنيه في 2018/2019 ، موزعة بواقع 3.5 مليار جنيه، علي شركات التأمين الحكومية، أو التابعة لقطاع الأعمال العام، مقابل 5.1 مليار جنيه، هي نصيب شركات التامين التابعة للقطاع الخاص.

الجراف التالي، يوضح نسبة شركات التأمين الحكومية، والتابعة للقطاع الخاص، من فاتورة التعويضات المباشرة، خلال العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح نسبة شركات التأمين الحكومية، والتابعة للقطاع الخاص، من فاتورة التعويضات المباشرة، خلال العام المالي 2018/2019.

الجراف التالي، يوضح قيمة التعويضات المباشرة علي شركات التأمين الحكومية، والتابعة للقطاع الخاص، نهاية العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح قيمة التعويضات المباشرة علي شركات التأمين الحكومية، والتابعة للقطاع الخاص، نهاية العام المالي 2019/2020.