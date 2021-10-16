حققت شركات التأمين التجارى 25.8% نموًّا فى أقساطها المحصَّلة خلال شهر يوليو الماضى لتبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضى، فيما تراجعت أقساط التأمين التكافلى بنسبة 40.6% خلال شهر يوليو الماضى لتبلغ قيمتها 317.5 مليون جنيه، مقارنة بـ534.3 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضى، وذلك وفقًا لتقرير شهر يوليو الماضى، الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية.

ارتفاع فاتورة تعويضات التأمين التكافلى

وبلغ إجمالى الأقساط المحصَّلة فى سوق التأمين المصرية 3.8 مليار جنيه، خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بـ3.3 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من العام الماضى وبنسبة نمو 15.2%.

ووفقًا لتقرير شهر يوليو عن الأنشطة المالية غير المصرفية، الصادر عن هيئة الرقابة المالية، فقد انخفضت التعويضات المسدَّدة من جانب شركات التأمين التجارى خلال شهر يوليو الماضى لتبلغ قيمتها 1.4 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 13.4%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط التأمين المحصَّلة فى شركات التأمين التجارى، خلال شهر يوليو الماضى، مقابل الشهر نفسه من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور حجم أقساط التأمين المحصَّلة فى شركات التأمين التكافلى، خلال شهر يوليو الماضى، مقابل الشهر نفسه من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه)

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط التأمين المحصَّلة فى قطاع التأمين، خلال شهر يوليو الماضى، مقابل الشهر نفسه من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه)

وارتفعت فاتورة التعويضات التى سدّدتها شركات التأمين التكافلى، خلال شهر يوليو الماضى، لتبلغ قيمتها 176.4 مليون جنيه، مقارنة بـ166.5 مليون جنيه، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 5.9%.

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات التأمين المسدَّدة من جانب شركات التأمين التجاري، خلال شهر يوليو الماضي، مقابل الشهر نفسه من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه)

القطاع يسدد 1.6 مليار جنيه تعويضات فى يوليو

وسدد قطاع التأمين 1.6 مليار جنيه تعويضات، خلال شهر يوليو الماضى، مقابل سداد 1.8 مليار جنيه تعويضات، خلال الشهر نفسه من العام الماضى، وبنسبة انخفاض 11.6%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم تعويضات التأمين المسددة من جانب شركات التأمين التكافلى، خلال شهر يوليو الماضى، مقابل الشهر نفسه من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه)

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات التأمين المسددة من جانب قطاع التأمين، خلال شهر يوليو الماضى، مقابل الشهر نفسه من العام الماضى (القيمة بالمليار جنيه)

وشركة التأمين التكافلى هى الشركة المرخصة لممارسة أعمال التأمين التكافلى والتى تلتتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها فى جميع معاملاتها، بما فى ذلك أنشطتها التأمينية والاستثمارية.

والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، ذلك من خلال تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك،

وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلًا، أو حصة معلومة باعتبارها مُضاربًا، وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

الجراف التالى يوضح تطور مؤشرات سوق التأمين بين شهرى يوليو 2021 ويوليو 2020 النسبة مئوية)