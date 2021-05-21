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شركات التأمين التجاري تتحمل النصيب الأكبر من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة للعملاء (جراف)

سواء في شهر مارس الماضي منفردًا، أو في الربع الأول من العام الجاري كاملًا
ماهر أبو الفضل 1:21 ص, السبت, 22 مايو 21 1:21 ص, السبت, 22 مايو 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

تحملت شركات التأمين التجاري ، أو ما يُعرف بالتأمين التقليدي- بتنوع أنشطتها سواء في الحياة أو الممتلكات- النصيب الأكبر من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة علي مستوي السوق، خلال شهر مارس الماضي منفردًا، أو في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس من العام الجاري، في مقابل، تراجع نصيب التأمين التكافلي.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت فاتورة سوق التأمين من التعويضات المسددة في شهر مارس الماضي منفردًا، ما يلامس 2.9 مليار جنيه ، بلغ نصيب شركات التأمين التكافلي منها 179.7 مليون جنيه فقط، فيما تحملت شركات التأمين التجارية باقي الفاتورة والتي تلامس 2.7 مليار جنيه.

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وبلغت نسبة الإرتفاع في التعويضات والمطالبات المُسددة من شركات التأمين التجاري، في شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر المقابل من 2020، ما نسبته 109.7% لتلامس 2.7 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه تقريبًا، خلال شهري المقارنة.

وفي المقابل، إرتفعت نسبة التعويضات المسددة بشركات التامين التكافلي، بنسبة 21.8% في مارس 2021، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2020، لتصل الي 179.7 مليون جنيه، مقابل 147.5 مليون جنيه، خلال شهري المقارنة.

في سياق متصل، بلغ فاتورة سوق التأمين من التعويضات المسددة في الفترة من أول يناير حتي مارس 2021 ، ما يلامس 6.1 مليار جنيه ، بلغ نصيب شركات التأمين التكافلي منها 576.7 مليون جنيه فقط، فيما تحملت شركات التأمين التجارية باقي الفاتورة والتي تلامس 5.5 مليار جنيه.

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وبلغت نسب الزيادة في فاتورة التعويضات المسددة من شركات التأمين التجاري، في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2020، ما نسبته 29.6% لتلامس 5.5 مليار جنيه، مقابل ما يزيد علي 4.2 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

وفي المقابل، إرتفعت نسبة التعويضات المسددة من شركات التامين التكافلي، لتصل الي 36.1% في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس 2021، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2020، لتصل الي 576.7 مليون جنيه ، مقابل 423.7 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من التعويضات المُسددة في شهر مارس 2021.

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الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من التعويضات المُسددة في شهر مارس 2020.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من التعويضات المُسددة خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس 2021.

الجراف التالي ، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من التعويضات المُسددة خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس 2021.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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