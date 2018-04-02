شركات التأجير التمويلى تتحرك للاستفادة من مبادرة SMEs

■ طنطاوى: قادرون على تلبية طلبات الراغبين فى الحصول على تمويلات منخفضةأحمد الدسوقىفى خطوة تستهدف تحقيق الاستفادة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs، التى أطلقها البنك المركزى فى 2016، بدأت شركات تأجير تمويلى، أبرزها «الأهلى، وإيجى ليس، والأولى، وبى إم»، التحرك للاستفادة منها

■ طنطاوى: قادرون على تلبية طلبات الراغبين فى الحصول على تمويلات منخفضة

أحمد الدسوقى

فى خطوة تستهدف تحقيق الاستفادة بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs، التى أطلقها البنك المركزى فى 2016، بدأت شركات تأجير تمويلى، أبرزها «الأهلى، وإيجى ليس، والأولى، وبى إم»، التحرك للاستفادة منها عبر الحصول على قروض بنكية بفائدة منخفضة.

ونشرت «المال» أواخر الشهر الماضى، نقلا عن مصادر، موافقة البنك المركزى المصرى، على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، واشترط «المركزى» أن يكون لدى شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع ينطبق عليهم شروط المبادرة، والتى من بينها أن تتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.

وقال عاملون بالبنوك وبعض شركات التأجير التمويلى، إن شركات «الأهلى، وإيجى ليس، والأولى، وبى إم» بدأت التحرك بشكل جدى للحصول على تمويلات بفائدة المبادرة، نظرا لأن التمويلات خارج المبادرة لقطاع التأجير التمويلى مرتفعة للغاية.

وأشاروا إلى أن البنوك ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة ضخ التمويلات لعدد من شركات التأجير وفقا للمبادرة، مؤكدين أن السماح للأخيرة بالاستفادة من المبادرة سيصب فى النهاية فى مصلحة العملاء الراغبين فى الحصول على تمويلات عبر التأجير التمويلى.

وتوقعوا مضاعفة حجم التمويلات داخل مبادرة المركزى خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن أغلب شركات التأجير التى تعمل فى المشروعات الصغيرة أو لديها إدارات متخصصة فيها ستسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المبادرة.

فى البداية، قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية، إن عددا من شركات التأجير التمويلى على رأسها «الأولى» فتحت مفاوضات مع مصرفه للحصول على تمويلات بفائدة مبادرة الـSMEs، مشيرا إلى أن المفاوضات فى مراحلها النهائية وقد تحصل الشركة على تمويل قريباً.

ولفت «طنطاوى» إلى أن الشركات التى تعمل فى التأجير التمويلى ترغب فى الاستفادة من هذه المبادرة، لأن الفائدة بها لا تقارن بنظيرتها خارجها، مؤكدا أن مصرفه قادر على تمويل أكبر عدد ممكن من شركات التأجير التمويلى داخل المبادرة.

وحول حجم محفظة المشروعات الصغيرة لدى مصرفه، قال إن إجمالى القروض الموجهة لهذا القطاع يقدر بمليارى جنيه، ويسعى «مصر- إيران» لضخ ما لا يقل عن 750 مليون جنيه خلال 2018، مشيرا إلى أن شركات التأجير ستحصل على نسبة من التمويلات العام الحالى.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بالبنك الأهلى المصرى، أن شركة الأهلى للتأجير التمويلى المملوكة للبنك بدأت مفاوضات مؤخرا للحصول على تمويل ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الشركة ستحصل على قرض مدعوم من البنك الأهلى خلال الفترة المقبلة ولكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن.

ولفت إلى أن شركات أخرى – لم يفصح عنها- تتفاوض أيضا على تمويلات ضمن المبادرة، مؤكدا أن الإقبال على هذه القروض من قبل الشركات كبير للغاية، على حد تعبيره.

وقال إن الشركات كانت تسعى منذ إطلاق المبادرة فى 2016 للاستفادة منها، لأن الفائدة البنكية لها خارجها مرتفعة، لافتا إلى أن مصرفه ضخ قروضا تتجاوز 18 مليار جنيه فى مبادرة المشروعات الصغيرة حتى الآن، جعلته متصدر قائمة البنوك المقرضة لهذا القطاع.

وأشار إلى أن أى بنك يمتلك أو يساهم فى شركة تأجير تمويلى سيعطيها أولوية أكبر فى الاستفادة من المبادرة، متوقعا مضاعفة حجم التمويلات لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأطلق البنك المركزى مطلع العام قبل الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، إذ أعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

فيما قال هشام شتا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بى إم للتأجير التمويلى، فى تصريحات صحفية سابقة، إن شركته تخطط لتوقيع بروتوكول مع بنك مصر للانضمام لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسترصد شريحة مبدئية بقيمة 100 مليون جنيه للمبادرة.

وبدورها أكدت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين لشركة تنمية «إيجى ليس» للتأجير التمويلى، أن مصرفها بدأ مفاوضات مؤخرا مع «التنمية الصناعية والعمال» وبنوك أخرى للاستفادة من مبادرة الـSMEs، مشيرة إلى أن المفاوضات فى المراحل النهائية.

وأضافت: «الشركات لن تحصل على تمويلات بفائدة المبادرة، لكنها ستكون وكيل ضمان، حال تم ضخ تمويل للعميل وفقا للتأجير التمويلى، مؤكدة أنه سيتم توقيع عقود ثلاثية بين البنك والعميل والشركة».

وقالت إن الاستفادة من المبادرة خطوة جيدة للشركات، لافتة إلى أن أغلبها، لا سيما المتخصصة فى المشروعات الصغيرة، بدأت تتحرك على نطاق واسع للاستفادة من المبادرة خاصة بعد موافقة المركزى.

وكانت «المال» قد نشرت منذ أيام قليلة، المسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإقراره من قبل مجلس الدولة وإرساله للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التى أعلنت مؤخرًا الانتهاء من مناقشة مواد التأجير التمويلى، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.

وحدد مشروع القانون العمليات التى لا تعد تأجيرا تمويليا مثل التأجير التشغيلى، كما سمح للشركات بالتأجير التشغيلى حال رغبتها فى ذلك، كما نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بالسجل الموجود بالهيئة والأطراف التى يحق لها القيد فى هذا السجل.

وسمح للشركات والجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء ضوابط الهيئة، الأمر الذى سيعزز من الشمول المالى الذى تتجه إليه الدولة، ووضح القانون كيفية تكوين اتحادات لكل نشاط من النشاطين أو كليهما، كما حدد العقوبات حال وقوع مخالفات.