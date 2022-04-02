شركات البورصة تُجري توزيعات نقدية بقيمة 3.9 مليار جنيه في الشهور الثلاثة الأولى من 2022

أجرت شركات البورصة المصرية توزيعات نقدية بقيمة 3.9 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، مقارنة مع 6.4 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021. وشهدت فترة الربع الأول من العام الحالي قيد شركة ماكرو جروب لمستحضرات التجميل بتاريخ 12 يناير، فيما شهدت شطب بنك “الكويت الوطني مصر”، والذي أقرّ الشطب الاختياري من البورصة المصرية.

وكان التراجع الجماعي قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك وسط خسائر لرأس المال السوقي بلغت حوالي 39 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6%، ووصل إلى 11238 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنحو 13.2% عند 1910 نقاط، وانخفض الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 11%، ووصل 2894 نقطة .

فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 726.4 مليار جنيه، مقارنة مع 765.6 مليار جنيه، بهبوط بلغ 5.1% بقيمة بلغت 39 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول، خلال الربع الأول من العام، نحو 447.2 مليار جنيه، مقارنة مع 266.5 مليار بالربع الماضي.

ووفقًا للبيانات، استحوذت الأسهم على 14.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 85.5% خلال الربع الأول.