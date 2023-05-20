شركات البورصة توزع 2.381 مليار جنيه أرباحا نقدية الأسبوع الماضي (جراف)

بلغت التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية 2.381 مليار جنيه الأسبوع الماضي على دفعة واحدة يوم 14 مايو، وتعد هذه التوزيعات الثانية خلال الشهر الجاري.

وكانت المرة الأولى للتوزيعات في مايو بقيمة 3.599 مليار جنيه، وذلك يوم 7 من الشهر. وكانت الشركات المُدرجة وزعت أرباحا نقدية قيمتها 20.737 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، وذلك على مدار الأشهر الماضية.

وكانت توزيعات أرباح أبريل هي الأعلى بقيمة 11.733 مليار جنيه، فيما تراوحت توزيعات باقي الأشهر بين 1 و 3 مليارات جنيه.

وسجلت توزيعات أرباح مايو الجاري 5.98 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتوزيعات أبريل 11.733 مليار جنيه، ومارس 1.996 مليار جنيه، وفبراير 2.304 مليار جنيه، ويناير 1.105 مليار جنيه.

يشار إلى أن توزيعات مايو الجاري تمت على دفعة واحدة يوم 7 مايو، بينما جاءت توزيعات أبريل على 4 دفعات بقيم 8 مليون جنيه، و3.061 مليار جنيه، و5.628 مليار جنيه، و3.035 مليار جنيه.

وجاءت توزيعات مارس على دفعتين بواقع 380 مليون جنيه، و1.616 مليار جنيه، وفي فبراير دفعة واحدة، وفي يناير دفعتين بواقع 679 مليون جنيه، و426 مليون جنيه.