شركات البورصة المصرية تُوزع أرباحًا بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال 3 شهور

أجرت شركات البورصة المصرية توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة بلغت 1.4 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقارنة بتوزيعات بلغت 7.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني السابق لهُ.

أما خلال الربع الأول من 2021، فقد بلغ حجم التوزيعات التي أجرتها الشركات المقيدة حوالي 2.3 مليار جنيه.

وخلال تعاملات الربع الثاني وزعت عدة شركات مقيدة “كوبونات مدفوعة” كان من بينها شركة “جلاكسو سميثكلاين” و “راية القابضة”.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضاً جماعيا خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بضعوط بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي انخفض بنسبة 5.62% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة.

وتراجع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.51% إلى 2722 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.97% إلى 3671 نقطة.

وهبط راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 4.05%، ما يعادل 30 مليار جنيه ليصل إلى 703.3 مليار جنيه.