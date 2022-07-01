شركات البورصة المصرية تُجري توزيعات نقدية بقيمة 22.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022

أجرت شركات البورصة المصرية توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة بلغت 22.3 مليار جنيه خلال أول 6 شهور من العام الجاري 2022 وذلك مقارنة مع 9.5 مليار جنيه فقط خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2021 .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد تقسمت قيمة 22.3 مليار جنيه خلال أول 6 شهور من العام، بواقع 4 مليارات فقط خلال الربع الأول وبقيمة 18.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني.

وكانت البورصة المصرية قد أغلقت تعاملات جلسة الأربعاء الماضي والتي مثلت الجلسة الأخيرة بأول 6 شهور من العام على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات 554 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.5% عند 9225 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.66%، ليسجل 1721 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.73% مسجلا 2547 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط بالجلسة المذكورة حوالي 554 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول على شاشة البورصة.

وتجدر الإشارة إلي أن مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” سجل تراجعًا بنسبة 23% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات جلسة الأربعاء، أي خلال أول 6 شهور من العام .