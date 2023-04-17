شركات البورصة المصرية تُجري توزيعات نقدية بـ13.9 مليار جنيه منذ بداية العام

بلغت توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الوقت الحالي حوالي 13.9 مليار جنيه.

وسجلت تلك التوزيعات خلال يناير الماضي حوالي 1.1 مليار جنيه، ثم ارتفعت لتصل 2.3 مليار جنيه الشهر التالي لهُ خلال فبراير، ثم وصلت 1.9 مليار جنيه بشهر مارس.

ومنذ بداية شهر أبريل الجاري وحتى الوقت الحالي سجلت التوزيعات قفزة كبيرة لتصل 8.6 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن سهم البنك التجاري الدولي كان قد قفز ما يقرب من 15% مما دفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي للارتفاع بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة الخميس الماضي.

وسجل مؤشر EGX30 في ذلك اليوم صعودا بنحو 5.55%، ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب سوقية بنحو 32 مليار جنيه.

فيما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، عند مستوى 2969 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.43%، عند 4485 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.74 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 196 سهما، ارتفع منها 62 سهما، فيما تراجع 64 سهما، و استقر 70 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 32 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و114 مليار جنيه، مقابل تريليون و 82 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.