شركات البورصة المصرية تُجرى توزيعات نقدية بقيمة 279 مليون جنيه الأسبوع الماضي

أجرت الشركات المقيدة في البورصة المصرية توزيعات نقدية بقيمة 279 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد انخفضت تلك القيمة بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له؛ والذي بلغت خلاله 1.6 مليار جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت تراجعات جماعية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط ضغط بيعي للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.21% ليصل إلى 10549 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.01% إلى 1832 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.62% إلى 2768 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، متراجعًا بنحو 1.26% إلى 691.2 مليار جنيه.

يُذكر أن مؤشرات البورصة قد أغلقت تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 693 مليون جنيه على الأسهم.