شركات البورصة المصرية توزع 65 مليون جنيه أرباحا نقدية بجلسة الإثنين (جراف)

وزعت شركات البورصة المصرية أرباحا نقدية بقيمة 65 مليون جنيه بجلسة أمس الاثنين، وهي أول توزيعات نقدية خلال الأسبوع الحالي، والخامسة خلال نوفمبر الجاري.

وشهد نوفمبر الجاري 4 توزيعات نقدية أيام 2 نوفمبر بقيمة 27 مليون جنيه، و6 نوفمبر بقيمة 858 مليون جنيه، و7 نوفمبر بقيمة 339 مليون جنيه، و8 نوفمبر بقيمة 158 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتهه بجلسة الثلاثاء على صعود جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19%، مغلقا عند مستوى 23954 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.25%، مغلقا عند مستوى 4791 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%، مغلقا عند مستوى 7020 نقطة.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية أمس 30.8 مليار جنيه، من خلال التعامل على 1.449 مليار ورقة مالية، من خلال 119 ألف عملية منفذة، اقتنصت الأسهم 10.98% منها فقط، بينما كان نصيب أدوات الدخل الثابت (سندات/ أذون) 89.02%.

وكان نصيب الأجانب من تعاملات البورصة بجلسة الثلاثاء 7.8%، من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بصافي شراء 62.1 مليون جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون المحليون 87% بصافي بيع 60.8 مليون جنيه، فيما كان نصيب العرب 5.2%، بصافي مبيعات 1.3 مليون جنيه.