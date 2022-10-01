شركات البورصة المصرية توزع 24.481 مليار جنيه أرباحا نقدية منذ بداية العام (جراف)

وزعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أرباحًا نقدية قيمتها 24.481 مليار جنيه، منذ بداية العام، حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي.

واقتنص الربع الثاني من العام (أبريل- يونيو) نصيب الأسد من هذه التوزيعات بواقع 19.610 مليار جنيه، تلاه مباشرة توزيعات الربع الأول بقيمة 3.928 مليار جنيه، فيما كان الربع الثالث الأقل حظًّا بتوزيعات قيمتها 924 مليون جنيه.

يشار إلى أن أرباح فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الأعلى منذ 2018، سجلت 29.041 مليار جنيه، لتبدأ رحلة الانخفاض إلى 23.694 مليار جنيه في 2019، ثم 20.446 مليار جنيه في 2020، و17.502 مليار جنيه في 2021.