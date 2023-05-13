شركات البورصة المصرية توزع 20.737 مليار جنيه أرباحا نقدية منذ بداية العام (جراف)

وزعت الشركات المُدرجة بالبورصة المصرية أرباحا نقدية قيمتها 20.737 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، وذلك على مدار الأشهر الماضية.

وكانت توزيعات أرباح أبريل هي الأعلى بقيمة 11.733 مليار جنيه، فيما تراوحت توزيعات باقي الأشهر بين 1 و 3 مليارات جنيه.

وسجلت توزيعات أرباح مايو الجاري 3.599 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتوزيعات أبريل 11.733 مليار جنيه، ومارس 1.996 مليار جنيه، وفبراير 2.304 مليار جنيه، ويناير 1.105 مليار جنيه.

يشار إلى أن توزيعات مايو الجاري تمت على دفعة واحدة يوم 7 مايو، بينما جاءت توزيعات أبريل على 4 دفعات بقيم 8 مليون جنيه، و3.061 مليار جنيه، و5.628 مليار جنيه، و3.035 مليار جنيه، بينما جاءت توزيعات مارس على دفعتين بواقع 380 مليون جنيه، و1.616 مليار جنيه، وفي فبراير دفعة واحدة، وفي يناير دفعتين بواقع 679 مليون جنيه، و426 مليون جنيه.