شركات البورصة المصرية توزع 18.5 مليار جنيه أرباحًا نقدية في أكتوبر (جراف)

وزعت شركات البورصة المصرية أرباحا نقدية على مساهميها بلغت 18.547 مليار جنيه، منذ بداية أكتوبر الجاري، وهي التوزيعات الأعلى على الإطلاق منذ بداية العام، منذ أبريل الماضي والتي بلغت 11.733 مليار جنيه.

وتباينت توزيعات الأرباح النقدية منذ بداية العام مسجلة 1.105 مليار جنيه في يناير، تلاها 2.304 مليار جنيه في فبراير، ثم 1.996 مليار جنيه في مارس.

وفي أبريل بلغت التوزيعات النقدية لشركات البورصة في أبريل 11.733 مليار جنيه، و7.335 مليار جنيه في مايو، و0.583 مليون جنيه في يونيو، و217 مليون جنيه في يوليو، و307 مليون جنيه في أغسطس، و310 ملايين جنيه في سبتمبر، و18.547 مليار جنيه في أكتوبر.

يشار إلى أن شركات البورصة المصرية نفذت زيادات رؤوس أموال بقيمة 1.3 مليارات جنيه خلال أكتوبر الماضي، وهي الأعلى منذ شهر أغسطس.

وتوزعت زيادات رووس الأموال خلال الشهر على مرحلتين الأولى بقيمة 1.095 مليار جنيه، والثانية بـ240 مليون جنيه، وتعد هذه الزيادات الأعلى منذ أغسطس الذي سجل 1.147 مليار جنيه، بينما سجلت زيادات سبتمبر 341 مليون جنيه.

وسجل شهر يوليو أعلى زيادة على الإطلاق منذ بداية العام، والتي بلغت 11.520 مليار جنيه.

وجاءت الزيادات منذ يناير وحتى أكتوبر كالتالي، 6.482 مليار جنيه في يناير، 1.012 مليار جنيه في فبراير، 327 مليون جنيه في مارس، ومر أبريل بلا أي زيادات، 110 مليون جنيه في مايو، 1.433 مليار جنيه في يونيو، 11.520 مليار جنيه في يوليو، 1.147 مليار جنيه في أغسطس، 341 مليون جنيه في سبتمبر، 1.335 مليار جنيه في أكتوبر.