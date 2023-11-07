شركات البورصة المصرية توزع أرباحًا نقدية بقيمة 858 مليون جنيه بجلسة الإثنين (جراف)

وزعت شركات البورصة المصرية أرباحا نقدية قيمتها 858 مليون جنيه بجلسة أمس الإثنين، بفارق كبير عن سابقتها البالغة 27 مليون جنيه يوم 2 نوفمبر.

وتعد هذه التوزيعات الأعلى منذ نظيرتها في 25 أكتوبر الماضي البالغة 939 مليون جنيه، فيما كانت التوزيعات اليومية الأعلى فى 24 أكتوبر الماضي بقيمة 17.507 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الإثنين على تباين المؤشرات، ليتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 وحيدا بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.67%، ليغلق عند 4545 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.43% ، مغلقا عند 6755 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه، بما نسبته 0.14%، مغلقا عند مستوى 1.557 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.559 تريليون جنيه بداية التداولات.

وسجلت التداولات 11.2 مليار جنيه، كان نصيب الأسهم فيها 44.17% من تعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب أدوات الدخل الثابت (الأذون/السندات) على 55.83% من التعاملات.

وسجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية حركة شرائية قوية بجلسة الاثنين، وصلت قيمتها 221.3 مليون جنيه، بنسبة 3.4% من التعاملات.

كما اتجه المستثمرون العرب للشراء أيضا بواقع 2.3 مليون جنيه، بنسبة 7.3% من التعاملات، بينما اتجه المصريين للبيع بصافي 223.6 مليون جنيه، بما نسبته

واقتنص قطاع البنوك الحصة الأكبر من مشتريات المستثمرون الأجانب بجلسة الاثنين بقيمة 167.8 مليون جنيه، تلاه مباشرة قطاع الخدمات المالية بما قيمته 48.6 مليون جنيه، وأيضا الأغذية والمشروبات بقيمة 18.1 مليون جنيه، والاتصالات بقيمة 4.7 مليون جنيه.