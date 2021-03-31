شركات البورصة المصرية توزع أرباحا نقدية بـ 2.8 مليار جنيه في 3 أشهر

سجلت توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه بالربع الأول من العام الحالي، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية خلال هذه الفترة.

في ربع ضعيف للمؤشرات ورأس المال السوقي

وكان الربع الأول من العام الحالي ضعيفا على صعيد نتائج المؤشرات، ورأس المال السوقي، وقويا من حيث التداولات، لتسجل مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 2.5% و 8%، وشهد رأس المال السوقي تراجعا هامشيا، بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الثلاثيني الأقل تراجعا بنحو 3%، مغلقا عند 10568 نقطة، فيما فقد المؤشر السبعيني للأفراد 8.2%، مغلقا عند 1969 نقطة، ومؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 6%، مغلقا عند 2910 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي بنسبة 0.15%، فاقدا ما قيمته مليار جنيه، ليغلق عند 649.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 650.9 مليار جنيه، بداية الربع الأول.

وفي المقابل شهدت التداولات قفزة قيمتها 79.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك رغم التراجع الجماعي للمؤشرات، والانخفاض الهامشي لرأس المال السوقي.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية بالربع الأول نحو 241.7 مليار حنيه، مقارنة بـ 162.3 مليار جنيه، في الربع السابق، وصاحب ذلك زيادة في كميات التداولات إلى 40 مليون ورقة مالية، نظير 30.9 مليون ورقة مالية. واستحوذت الأسهم على 41.23% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، بينما مثلت قيمة التداول على السندات نحو 58.77%، خلال الفترة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية