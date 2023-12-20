شركات البورصة المصرية توزع أرباحا نقدية بقيمة 279 مليون جنيه (جراف)

وزعت شركات البورصة المصرية أرباحا نقدية قيمتها 279 مليون جنيه بتعاملات الثلاثاء، وهي الرابعة منذ بداية ديسمبر الجاري، والأعلى أيضا.

وشهد الشهر الجاري توزيعات بواقع 4 مرات الأولى يوم 6 ديسمبر بقيمة 93 مليون جنيه، والثانية 12 من الشهر بقيمة 16 مليون جنيه، والثالثة يوم 18 من الشهر بقيمة 200 مليون جنيه، والرابعة أمس 279 مليون.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الثلاثاء بهبوط جماعي للمؤشرات حيث تراجع EGX30 بنسبة 1.02%، مغلقا عند مستوى 25076 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.12%، مغلقا عند 5426 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.14%، عند مستوى 7872 نقطة.