شركات البورصة المصرية توزع أرباحا نقدية تتجاوز الـ20 مليار جنيه خلال 8 أشهر (جراف)

بلغت توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية 20.121 مليار جنيه، خلال فترة 8 أشهر، منذ بداية العام، وحتى نهاية شهر أغسطس المنقضي.

وتركز الجزء الأكبر من التوزيعات في شهر أبريل بقيمة 11.733 مليار جنيه، تلاه مباشرة مايو بقيمة 7.335 مليارات جنيه، ثم فبراير بقيمة 2.304 مليار جنيه، ومارس بـ 1.996 مليار جنيه، ويناير بـ 1.105 مليار جنيه، وجاءت توزيعات باقي الشهور بأدنى من المليار جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

ورغم تدنيها جاءت توزيعات شهر أغسطس على 3 دفعات أسبوعية خلال الشهر بقيمة 69 مليون جنيه، ثم 158 مليون جنيه، و79 مليون جنيه.

وسجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لمؤشراتها خلال أغسطس الماضي، بنسبة 7.26% للمؤشر الرئيس EGX30، ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة.

وربح رأس المال السوقي، نحو 85.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%، وارتفعت التداولا إلى 72 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 80.87% منها، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.13%.