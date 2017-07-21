شركات البنجر تخفض حصة التموين من مبيعات السكر

قررت شركات سكر البنجر الأربع تخفيض حصة وزارة التموين فى إيرادات مبيعاتها من السكر إلى 1000 جنيه عن الطن اعتباراً من مايو الماضى.

وكان اتفاقاً تم بين وزارة التموين وشركات سكر النوبارية، والفيوم، والدقهلية، والدلتا على السماح لهذه الشركات ببيع انتاجها من سكر البنجر فى السوق الحرة وعدم الالتزام بتوريده لوزارة التموين بعد تصاعد شكاوي المنتجين من انخفاض أسعار التوريد.

وتضمن الاتفاق تحديد سعر بيع السكر عند 10.5 جنيه للمستهلك والمصانع على أن تورد الشركات الأربع 1250 جنيه عن كل طن سكر يباع للاستهلاك و1500 جنيه عن الطن الموجه لشركات التصنيع الغذائى.

وقال رئيس شركة النوبارية للسكر حسن كامل أن قرار الشركات تخفيض حصة الوزارة من إيرادات البيع جاء إثر قيامها مؤخراً بتخفيض تسعيرة كيلو السكر إلى 10 جنيهات فقط.

وتضمن قرار الدكتور مصيلحى وزير التموين بتحصيل رسوم من شركات السكر من كل طن مبيعات، استخدامها فى دعم واردات الوزارة من السكر الخام لتغطية الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلى.

وتنتج مصر حوالى 2.2 مليون طن من السكر سنوياً بينما يقدر حجم الاستهلاك السنوى بنحو 3.4 مليون طن يتم استيراد الفارق بينهما، وقررت وزارة التموين خلال العام الحالى أن يكون الاستيراد من خلالها، على أن توردها للشركات الأربع حتي تقوم بتكريرها مقابل عمولات تصنيع.

وتقوم الوزارة بضخ الكميات المستوردة للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية بجانب انتاج شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقال كامل للمال إن شركته بدأت استلام كميات من الوزارة لتكريرها من بينها مركب محملة بنحو 50 ألف طن، على أن يتم تجهيز تلك الكميات بالتعاون مع شركة الدقهلية للسكر، وأن يتم توزيع كمية مماثلة تصل خلال أيام بين «النوبارية» و«الدلتا» و«الدقهلية».

وكشف عن سعى «التموين» إلى استيراد 350 ألف طن سكر خام حتى أكتوبر المقبل، بينها 150 ألف طن فى أغسطس ومثلها فى سبتمبر.

وتساهم الحكومة بحصص متفاوتة من خلال البنوك، وشركات التأمين، فى شركات النوبارية، والدلتا، والفيوم، والدقهلية للسكر.