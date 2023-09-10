شركات البناء الكورية تقتنص تعاقدات خارجية بقيمة 21.9 مليار دولار فى 8 أشهر

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن الطلبيات الخارجية لشركات البناء الكورية، زادت بنسبة 20% في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بالعام السابق، لتتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي، وفقا لوكالة يونهاب.

وحصلت شركات البناء الكورية على طلبات خارجية بقيمة 21.9 مليار دولار بين يناير وأغسطس، مقارنة بصفقات بقيمة 18.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لاتحاد المقاولين الدوليين في كوريا (ICAK).

وأظهرت بيانات الاتحاد، أن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركات البناء على مشاريع خارجية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى منذ عام 2018، عندما فازت بمبلغ 20.4 مليار دولار.

وقد ساعد على تحقيق هذا الأداء الممتاز شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، التي فازت بصفقة بقيمة 5 مليارات دولار في يونيو، مع شركة النفط السعودية أرامكو، لبناء مصنع ضخم للبتروكيماويات في الدولة الشرق أوسطية.

وحققت شركات البناء الكورية طلبات خارجية، تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار سنويًا منذ عام 2020.

وبالنظر إلى الاتجاه الحالي، يبدو أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الإنجاز هذا العام أيضًا.