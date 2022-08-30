شركات البناء الكورية تستحوذ على عقود بقيمة 233 مليار دولار خلال 2021

أظهرت بيانات أن عقود البناء التي حصلت عليها شركات البناء الكورية الجنوبية، ارتفعت للسنة الثالثة على التوالي في عام 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة يونهاب.

وحصلت شركات البناء الكورية على عقود بقيمة 315 تريليون وون (233.6 مليار دولار) في العام الماضي بزيادة بنسبة 9.7% عن العام الذي سبقه وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية.

وشهدت طلبات البناء زيادة للسنة الثالثة على التوالي منذ عام 2019 عندما ارتفعت بمقدار 0.4% على أساس سنوي.

وجاءت الزيادة مع ارتفاع مشاريع البناء مدفوعة بالعائدات من ارتفاع أسعار النفط وإجراءات التحفيز الاقتصادي وفقا للهيئة.

وأظهرت البيانات أنه من بين إجمالي طلبات البناء، بلغت قيمة طلبات البناء المحلية 279 تريليون وون في العام الماضي بزيادة 8.2% عن العام الذي سبقه، بينما قفزت قيمة الطلبات الخارجية 22.8% على أساس سنوي إلى 36 تريليون وون.

ومع ذلك، انتعشت قيمة مشاريع البناء التي اكتملت من قبل شركات البناء المحلية العام الماضي بعد أن سقطت للمرة الأولى منذ 10 سنوات في عام 2020.

وأكملت شركات البناء ما قيمته 308 تريليونات وون من مشاريع البناء في العام الماضي بزيادة نسبة 6.5% عن العام الذي سبقه.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها قيمة مثل هذه المشاريع 300 تريليون وون.

وكانت الزيادة في عام 2021 أسرع مكسب على أساس سنوي منذ زيادة نسبة 16.5% في عام 2008.