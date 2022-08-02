شركات البصريات تعتزم لقاء «معيط» لمناقشة مشاكل الإفراج الجمركى

يشهد قطاع البصريات فى السوق المحلية عددًا من الأزمات والمشكلات التى تؤرقه الفترة الحالية، والمرتبطة بعدد من القرارات الحكومية، والأزمة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا .

وأكد إبراهيم المغربى، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه يتم حاليا التحضير لعقد اجتماع مرتقب مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن الأزمة الأولى وهى قواعد الاستيراد الجديدة، وزيادة أسعار الإفراج الجمركى على شحنات النظارات المستوردة وقطع غيارها، والتى ارتفعت بنسبة %300.

وقال المغربى، إن الأزمة الثانية التى تواجه عموم تجار ومستوردى البصريات فى مصر، وهى صعوبة استيراد النظارات بكافة أنواعها أو قطع غيارها.

وأضاف أن مبيعات قطاع البصريات تراجعت بشكل كبير تخطى الـ50%، إضافة إلى أن أسعار النظارات الطبية والشمسية ارتفع كثيرًا فى الآونة الأخيرة، أسوة بكل القطاعات التجارية التى قامت برفع أسعار منتجاتها.

واتفق معه فى الرأى أحمد عبدالوهاب، صاحب محل بصريات فى القاهرة، بشأن تراجع المبيعات، وارتفاع فى سعر البيع بنحو 100 و500 جنيه فى النظارات الطبية والشمسية، قائلًا: النظارات الطبية تتراوح من 450 جنيها أقل سعر، و4 آلاف جنيه لأعلى سعر.

وأضاف عبدالوهاب أن النظارات الشمسية تختلف أسعارها حسب النوع والشكل، إذ يتراوح سعر الرجالى من 500 إلى ما يزيد عن 6 آلاف جنيه، والحريمى من 650 إلى 7 آلاف جنيه.