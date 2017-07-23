شركات البترول العالمية تتوقع ارتفاع صافى إيراداتها 100%

خالد بدر الدين

تتوقع كبرى شركات البترول العالمية ومنها إكسون وشيفرون وشل الأمريكية وبريتيش بتروليوم البريطانية وتوتال الفرنسية وإينى الإيطالية وستاتويل الروسية ارتفاع صافى إيراداتها بحوالى 100% فى المتوسط خلال الربع الثانى المنتهى 30 يونيو هذا العام، رغم استمرار دوران أسعار البترول العالمية حول مستويات منخفضة.



وذكرت وكالة بلومبرج إن شركات البترول العالمية اتجهت إلى خفض التكاليف وتسريح آلاف العاملين وتأجيل المشروعات وبيع أصول عديدة وتقليص تكاليف الخدمات بعد أن هوت أسعار البترول من أكثر من 100 دولار للبرميل فى منتصف 2014 إلى حوالى 27 دولار للبرميل خلال العام الماضى.



ولكن عاودت الأسعار الارتفاع مرة أخرى إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل فى يناير الماضى بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرون ليسوا أعضاء بالمنظمة على خفض الإنتاج بأكثر من 1.8 مليون برميل يوميا بين يناير من العام الحالي ونهاية مارس 2018.



ومع ذلك فقد هبطت أسعار النفط بأكثر من 1.6% خلال الأسبوع الماضى لتصل أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 48.06 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 45.77 دولار للبرميل بعد أن أعلنت شركة بترو – لوجيستكس لاستشارات أسواق البترول العالمية التي ترصد توقعات معروض أوبك أن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا لتتجدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام على الرغم من تعهد منظمة أوبك بكبح الإنتاج.



ورغم إعلان شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة نهاية الأسبوع الماضى إن الشركات الأمريكية خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو الجارى ليصل العدد الإجمالي إلى 764 منصة، إلا أن محللين أشاروا إلى أن الانخفاض هو على الأرجح مجرد وقفة قصيرة في انتعاش أنشطة الحفر التى من المتوقع أن تستمر حتى عام 2019 على الأقل.



وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها الذي يلقى متابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأمريكية قلصت عدد الحفارات النفطية لثاني أسبوع منذ يناير الماضى مع تراجع أسعار النفط في الأشهر الماضية على الرغم من الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج والقضاء على التخمة المستمرة منذ سنوات، وإن كانت الشركات رفعت عدد الحفارات خلال 54 أسبوعا من الأسابيع الستين الماضية منذ بداية يونيو من العام الماضى.



ولكن معدل زيادة عدد الحفارات الأمريكية تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام ليبلغ متوسط عدد الحفارات التي جرت إضافتها على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة منصتين فقط وهو أقل مستوى منذ يونيو 2016.



ومن ناحية أخرى أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في مدينة سان بطرسبرج الروسية بداية هذا الأسبوع إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع لكنه سيتسارع في النصف الثاني من هذا العام.



وتأتى تصريحات باركيندو قبل اجتماع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون ليسوا أعضاء بالمنظمة في مدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم الاثنين لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا العام.



وقال باركيندو للصحفيين في مدينة سان بطرسبرج الروسية إن النمو القوي للطلب على النفط والالتزام بالاتفاق العالمي بين “أوبك” ودول من خارجها على خفض الإنتاج إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة سوف تساعد في استعادة السوق توازنها.



ووصف وزير النفط الكويتي عصام المرزوق التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك بخفض الإنتاج بأنه جيد ولمح إلى إمكانية حدوث خفض أكبر للإنتاج وإن لجنة فنية من دول أوبك والدول غير الأعضاء تشعر بالرضا إزاء التقارير الواردة من ليبيا ونيجيريا، وإن المناقشات ستستمر يوم الاثنين، وإن الدول الرئيسية المنتجة للخام ستناقش اتفاق خفض الإمدادات العالمي وتُراجع أوضاع السوق وتدرس أي مقترحات بخصوص الاتفاق خلال اجتماع اليوم.



وترأس الكويت اللجنة الوزراية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء التي تراقب مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا، وتضم اللجنة إلى جانب الكويت كلا من فنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان، وسيناقش اجتماع “أوبك” الخطوات المستقبلية للاستمرار في تنفيذ الاتفاق ومناقشة أي اقتراحات وتوصيات توافق عليها الدول الأعضاء.