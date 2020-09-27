شركات البتروكيماويات ترفع المؤشر السعودي الأحد

خالفت دبي الاتجاه العام لتغلق على هبوط

ارتفعت معظم أسواق الخليج الرئيسية في ختام تعاملات الأحد، حيث دعمت أسهم شركات البتروكيماويات المؤشر السعودي.

ومقابل هذا، خالفت دبي الاتجاه لتغلق على هبوط.

شركات البتروكيماويات ترتفع

زاد المؤشر القياسي للمملكة بنسبة 0.7%، إذ ارتفع سهم شركة كيان للبتروكيماويات بنسبة 4.6%.

وصعد سهم شركة التصنيع الوطنية السعودية بنسبة 4.8%.

وقفز سهم أسمنت نجران بنسبة 9.9%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة عندما اقترحت الشركة توزيع أرباح نصف سنوية 0.75 ريال للسهم.

وتخلى مؤشر دبي الرئيسي عن مكاسبه المبكرة وأقفل على هبوط بنسبة 0.3%.

ونزلت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4% وأرامكس بنسبة 2.3%.

كانت أرامكس أكدت يوم الأربعاء أن جزءا من منشأة تخزين تابعة لها في المغرب تضرر في حريق.

وسيتضح أي تأثير مالي للحادث في التقرير المالي للربع الثالث من السنة.

وأغلق سهم أرابتك القابضة مرتفعا بنسبة 0.7%.

كانت رويترز أوردت يوم الخميس نقلا عن مصدرين مطلعين أن شركة المقاولات التي تتكبد خسائر عينت أليكس بارتنرز للاستشارات لمساعدتها في إعادة هيكلة الدين.

وأرجأت أرابتك اجتماعا للمساهمين جرت الدعوة إليه لأخذ قرار حيال مواصلة الشركة عملياتها أو تصفية أعمالها وحلها.

وذلك بعدما تضررت مشروعاتها من الجائحة وتحملت تكاليف إضافية.

صعود مؤشر أبوظبي

وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4% بفضل صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.9%.

وتقدم سهم الدار العقارية بنسبة 1%.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3%، حيث قفز سهم قطر للتأمين بنسبة 6.1%.

وخارج الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.1% مع انخفاض سهم الشركة الشرقية للدخان بنسبة 3.4%.

تعاملات الخميس

وفي ختام تعاملات الخميس، تراجعت معظم بورصات الخليج، فيما تلقت بورصة دبي أكبر ضربة من خسائر تكبدتها الأسهم العقارية، بعد يوم من إعلان الإمارات أعلى عدد يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الإمارات يوم الأربعاء 1083 حالة جديدة، فيما تعزو السلطات الارتفاع الأحدث في الإصابات لعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي بنسبة 1.5% بفعل تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.4% وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4%.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر بنسبة 0.5%، متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 0.9% وانخفاض سهم الدار العقارية بنسبة 1.5.