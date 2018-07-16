شركات الاتصالات: لا نية لرفع أسعار كروت الشحن‎

سمية كمالكشف مصدر بإحدى شركات الاتصالات، أنه لا توجد نية لرفع أسعار كروت الشحن خلال المرحلة المقبلة على خلفية رفع أسعار الطاقة المستخدمة بتشغيل محطات الأبراج.وأوضح لـ "المال" أن زيادة أسعار المحروقات لا تؤثر الشركات، حيث إنها تختلف عن بقية الصناعات التي تحتاج للنقل، كما أن الكارت يعتبر وسيلة

سمية كمال

كشف مصدر بإحدى شركات الاتصالات، أنه لا توجد نية لرفع أسعار كروت الشحن خلال المرحلة المقبلة على خلفية رفع أسعار الطاقة المستخدمة بتشغيل محطات الأبراج.

وأوضح لـ “المال” أن زيادة أسعار المحروقات لا تؤثر الشركات، حيث إنها تختلف عن بقية الصناعات التي تحتاج للنقل، كما أن الكارت يعتبر وسيلة للدفع ولا يمثل سعر الوحدة، والتى تختف من نظام لآخر.

جاء ذلك على خلفية تداول أخبار بين التجار عن زيادة مرتقبة فى أسعار كروت الشحن.

وكانت الزيادة الاخيرة لأسعار كروت الشحن عن طريق خصم %30 من رصيد العميل، عن مفاجآت عديدة، منها أن المشغلين طلبوا من جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، فى شهر اكتوبر الماضي توحيد قيمة الضريبة المفروضة على الكروت، وفواتير العملاء الشهرية لتصل إلى %22.

