شركات الإنترنت الصينية تسجل 15 مليار دولار أرباحا في 10 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات فى الصين أن قطاع الإنترنت في البلاد سجل نموا قويا من حيث إيرادات الأعمال وأرباحها خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، وفقا لوكالة شينخوا.

وشهدت شركات الإنترنت الكبرى ارتفاع أرباحها التراكمية بنسبة 10 % على أساس سنوي، لتبلغ إجمالي 107.4 مليار يوان (نحو 15.1 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المذكورة، وفقا للبيانات.

وبلغت إيرادات الأعمال المجمعة لتلك الشركات 1.4 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 5.9 % على أساس سنوي.

وشهدت الشركات، التي تقدم خدمات مبيعات عبر الإنترنت بشكل أساسي، زيادة في إيرادات أعمالها عبر الإنترنت بنسبة 33.5 % مقارنة بالعام الماضي.

وتعتبر شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة هي الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.