شركات الإلكترونيات تستأنف خطط التصنيع لدى الغير

محمد إسماعيل: «تكنوموبايل» قطعت شوطاً فى إنتاج أجهزتها مع شريك مصريباسم مجاهد: «راية للتوزيع» تختار «العبد» لتصنيع أول غسالة أوتوماتيكشريف بركات: «سامسونج» تبحث خفض التعريفة على مكونات الهواتف دون كواك: «إل جى» ترفع رأسمال وحدتها المصري

محمد إسماعيل: «تكنوموبايل» قطعت شوطاً فى إنتاج أجهزتها مع شريك مصري

باسم مجاهد: «راية للتوزيع» تختار «العبد» لتصنيع أول غسالة أوتوماتيك

شريف بركات: «سامسونج» تبحث خفض التعريفة على مكونات الهواتف

دون كواك: «إل جى» ترفع رأسمال وحدتها المصرية بقيمة 80 مليون دولار

وسط مطالب بخفض أسعار خطوط الربط مع أسواق الخليج



محمود جمال وسمية كمال:

وضعت الشركات العالمية خططا طموحة للاستثمار بالسوق المصرية فى مجال تصنيع الإلكترونيات، خاصة المناطق التكنولوجية الجديدة؛ للاستفادة من حزمة التسهيلات المقدمة من قبل وزارة الاتصالات بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، وعلى رأسها إعفاء معدات الشركات من الرسوم الجمركية والضريبية.

وبات تنفيذ تلك الاستراتيجيات على أرض الواقع مرهونا بتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة فى توطين صناعة الإلكترونيات محليا، خاصة بعد إطلاق أول هاتف مصرى.

واتجهت الشركات لاستنئاف خططها التوسعية من خلال الاستعانة بخبرات مصرية وعالمية؛ من أجل الدخول فى نشاط تصنيع الإلكترونيات لأول مرة، مثلما فعلت راية للتجارة والتوزيع عن طريق تصنيع غسالات سامسونج فى مصانع العبد، بينما رفعت أخرى رأسمال وحدتها المصرية لإنشاء خطوط جديدة فى مصانعها القائمة على غرار «إل جى» الكورية.

قال محمد إسماعيل، مدير قطاع تطوير الأعمال بمجموعة ترانشن جروب المالكة للعلامات التجارية الصينية «تكنوموبايل وإنفينيكس وإيتيل» فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأولى قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ إجراءات تصنيع هواتفها لدى مصنع محلى لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس مصنعها بإحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.

وكشف باسم مجاهد، رئيس شركة راية للتجارة والتوزيع، المملوكة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن شركته بصدد إنتاج 40 ألف غسالة فوق أوتوماتيك كمرحلة أولى فى 2018 بالتعاون مع سامسونج مصر للإلكترونيات لدى مصانع العبد باستثمارات 3.5 مليون يورو بما يعادل 70 مليون جنيه تمول ذاتيا.

وقال مجاهد إنه سيتم طرح أول غسالة بالأسواق فى يونيو 2018، من أصل 3 موديلات ذات حمولة أقل من 14 كيلو، خاصة أن هذه الفئة تخضع لرسوم جمركية %60، ما يوفر تكلفة استيرادها من الخارج.

وأكد شريف بركات، نائب رئيس شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، أن تصنيع منتجات جديدة فى مصنع الشركة ببنى سويف يتطلب قيام الشركة الأم بإعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة تحدد أهداف التصنيع ونوعية الأسواق المستهدفة، خاصة أن الشركة لديها مصانع أخرى كثيرة فى أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وأضاف أن سامسونج ما زالت تنتظر نتائج مفاوضاتها مع الحكومة المصرية ممثلة فى عدة وزارات، منها التجارة والصناعة والمالية بشأن خفض التعريفة الجمركية على مكونات إنتاج الهواتف؛ لبحث إمكانية تصنيعه محليا، كما تترقب توجهات الدولة فى دعم تصنيع الإلكترونيات محليا خاصة بعد إنتاج أول هاتف مصرى.

وقال دون كواك، رئيس شركة إل جى مصر للإلكترونيات، إن شركته قررت قبل نهاية العام الماضى، زيادة رأسمال وحدتها المصرية بنحو 80 مليون دولار، إيمانا منها بتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد ونجاح برنامج الإصلاح الحكومية، تم رصد جزء منها لإنشاء خط جديد لإنتاج الغسالات بمصنع الشركة فى مدينة العاشر من رمضان.

وأضاف كواك أن «إل جى» تعمل حاليا على وضع خطط استراتيجية للتعامل مع أى متغيرات اقتصادية مفاجئة تتعلق بقيمة العملة الأجنبية، لضمان استمرارية العمليات التشغيلية، لافتا إلى تحسن أداء الجنيه أمام الدولار تدريجيا منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.

ورأى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة على مدار العام الماضى، كانت جرئية وغير متوقعة ولها تأثير كبير على الشعب إلا أنها كانت ضرورية، فقد ساهمت فى تعافى أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى بصفة عامة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وكشف أن معظم البنوك المصرية ومنها مصر والأهلى الكويتى وكريدى أجريكول وhsbc، ووفا المغربى «باركليز سابقا» أبدت رغبة شديدة فى تقديم تسهيلات بنكية للشركة، خاصة بعد توافر السيولة الدولارية بالبنوك مقارنة بـ 2016، فقد كانت المصارف المصرية تعرض تدبير كميات ضئيلة من النقد الأجنبى بشروط صعبة.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بـ3 ملايين جهاز تليفزيون سنويا، و200 ألف غسالة، ويتم تصدر المنتجات إلى دول الخليج، وأبرزها السوقين الإماراتية والسعودية، بجانب العراق.

التعويم يمنح صادرات التعهيد قبلة الحياة

استفادت صناعة التعهيد من تعويم الجنيه، كعامل محفز على زيادة عائدات تصدير خدماتها إلى أسواق أوروبا وأمريكا وكندا، وجعل مصر أكثر تنافسية؛ لتقديم خدمة الكول سنتر للعديد من الشركات العالمية، مقارنة بأسواق أخرى تحتل مراكز متقدمة على الخريطة العالمية كالهند والفلبين.

وتعكف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» حاليا بالتعاون مع جمعية اتصال على وضع خطة تسويقية؛ لترويج مصر مجددا كمقصد عالمى لصناعة التعهيد للاستفادة من حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، وعلى رأسها إقرار قانون موحد للاستثمار.

لكن شركات الكول سنتر ما زالت تعاني؛ بسبب ارتفاع أسعار تكاليف مستلزمات تقديم الخدمة للنصف، وزيادة أسعار إيجارات دوائر الربط الدولى من المصرية للاتصالات، ما يجعلها تجد صعوبة فى اقتحام أسواق الخليج العربى.

وقال محمد عيسى، رئيس شركة اتصال الدولية لخدمات التعهيد، إن مصر استعادت خلال العامين الماضيين مكانتها على خريطة خدمات مراكز الكول سنتر العالمية وبالأخص فى مجال offshore، موضحا أن تحرير سعر الصرف جعل تكلفة تقديم خدمة التعهيد إلى الشركات العالمية من مصر أكثر تنافسية، مقارنة بأسواق الهند والفلبين، خاصة أن %75 إلى %80 من تكلفة التشغيل تعتمد على العنصر البشرى.

وأضاف أن عائدات السوق المصرية من خدمات التعهيد نمت خلال الـ24 شهرا الماضية بنسبة تراوحت من 10 إلى %15، وتسعى الشركات للوصول إلى تكلفة تنافسية لخطوط الربط الدولى بأسواق الخليج بمساندة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

وأكد سعيد رياض، رئيس القطاع التجارى بشركة وصلة لخدمات الكول سنتر، ارتفاع تكاليف تقديم خدمات الكول سنتر منذ تعويم الجنيه بنسبة بلغت %45، وشملت الزيادات أسعار الإيجارات ورواتب الموظفين وتكلفة شراء السماعات.

وأوضح أن شركات التعهيد المصرية تتجه حاليا إلى تصدير خدماتها للأسواق الخليجية والأوروبية، وبالأخص السوقين الإماراتية والبريطانية؛ لسهولة إتقان اللغة الإنجليزية وتقارب المواقيت مع السوق المصرية، كما تعتبر الإمارات سوقا مستقرة سياسيا إلى حد كبير، ويشتمل على عدد كبير من العملاء الأجانب الذين يتطلعون إلى إسناد الخدمة للغير.

وكشف مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن استهداف الشركة زيادة استثماراتها فى نشاط الكول سنتر من خلال التوسع فى أسواق مصر والسعودية والإمارات، كما تعتزم استئجار أماكن فى مدينة 6 أكتوبر والتوسع فى مركز الغردقة.

وأشار إلى تلقى شركته عرضا جديدا من منطقة أسيوط التكنولوجية؛ لإنشاء مركز اتصالات بها، لافتا إلى أن «راية » قررت إرجاء إنشاء مركز اتصالات فى المغرب أو السنغال بالوقت الحالى بعد توجيهها نحو الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار إيجارات المبانى فى منطقة تكنولوجيا المعادى دفع الشركة للتخارج منها وشراء مبنى إدارى بديل بتكلفة 70 مليون جنيه ويوفر 1000 مقعد جديد لخدمات الكول سنتر، لافتا إلى أن راية كانت تستأجر مبنيين فى المعادى بارك وستقوم بنقل محتوياتهما إلى المبنى الجديد.

وكشف سامح منتصر، رئيس شركة BDO لخدمات الكول سنتر، ورئيس شعبة خدمات التعهيد بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، عن دراسة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بالتعاون مع الشعبة تنظيم رحلات ترويجية للشركات المصرية إلى الأسواق الأوروبية الناطقة باللغة الإنجليزية ومنها إنجلترا وكندا كمرحلة أولى.

وأضاف أنه من المرجح أن تنتهى الشعبة من وضع خطة تسويقية خلال مارس المقبل، على أقصى تقدير تشتمل على أسماء الشركات المستهدفة وتكلفة تنفيذ حملة تسويقية قابلة للتطبيق خلال العام الحالى، تمهيدا لرفعها إلى الهيئة.

وحسب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات فى حوار سابق نشرته «المال» خلال سبتمبر الماضى، فإن حجم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق الخارجية، والتى تتضمن خدمات التعهيد وحزم الحلول والبرمجيات تصل إلى 1.8 مليار دولار تستهدف زيادتها إلى 2.5 مليار بنهاية العام الجارى، و3 مليارات خلال 2019.