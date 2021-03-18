شركات إعادة التأمين تحذر من مخاطر التقاضي المرتبطة بفيروس كورونا

حذر عدد من شركات إعادة التأمين من مخاطر التقاضي بخصوص فيروس كورونا COVID-19

وحذرت “هانوفر رى” و”سويس رى” أكبر شركات إعادة التأمين في العالم من الخسائر الفورية

الناجمة عن جائحة فيروس كورونا COVID-19 العالمي والتى قد تكون محجوزة إلى حد كبير

وتوقعت هانوفر رى وسويس رى تطورًا فى التقاضى المرتبط بفيروس كورونا أطول من التعرض بمرور الوقت.

وأشارتا شركتى إعادة التأمين إلى ان فيروس COVID-19 فى حالة من عدم اليقين بشأن احتمال

أن تتسبب جائحة كورونا في خسائر لخطوط التأمين وإعادة التأمين طويلة الاجل وخاصة خطوط الخسائر والمسؤولية.

خسائر الوباء المبلغ عنها فقط 34.5 مليون دولار

وحذر كل من هانوفر ى وسويس رى من إحتمال ظهور الخسائر مع مرور الوقت ، مع كل تحذير من احتمال تصاعد المطالبات بسبب التقاضي والإجراءات القانونية في أعقاب الوباء.

في أحدث إحصاء لها، بلغت الخسائر المبلغ عنها المتعلقة بوباء COVID-19 واحتياطيات IBNR

وتقديرات من شركات التأمين وإعادة التأمين أكثر من 34.5 مليار دولار.

هذا لا يرقى إلى مستوى بعض تقديرات الصناعة حول المكان الذي سيؤدي فيه الوباء إلى الخسائر في النهاية ، وتعتبر الخطوط الطويلة الأجل أحد المجالات التي يمكن أن تظهر مطالبات إضافية.

ولفتت قيادات شركات التأمين وإعادة التأمين فى حديث بالمؤتمر المالي الأوروبي السابع عشر لمؤسسة مورجان ستانلي هذا الأسبوع

الى ضرورة الحذر من كل معيدي التأمين من أن عبء الخسارة الناجم عن الوباء لا يمكن اعتباره قد انتهى أو محجوزًا حتى الآن.

توقعات بمزيد من القضايا للمطالبة بتعويض توقف الأعمال

وحذر المسؤولون التنفيذيون في هانوفر ري من حالات عدم اليقين طويلة الأجل التي قد تظهر في أعقاب جائحة كوفيد -19 ، مع الاستشهاد باتجاهات المطالبات السلبية بسبب التقاضي وزحف الخسائر.

على وجه الخصوص، يبدو أن تأمين توقف الأعمال والمسؤولين والمدريرين D&O وغيرها

من مجالات تأمين مسؤولية العمل ، قد تكون مجالات تظهر فيها خسائر جديدة على مدى السنوات القادمة

وقال المسؤولون التنفيذيون في هانوفر ري إن زيادة الخسائر يمكن أن تظهر بسبب الاضطراب الذي حدث في عملية تعديل المطالبة أثناء الجائحة نفسها.

وفي الوقت نفسه ، قال المسؤولون التنفيذيون من Swiss Re إنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الدعاوى القضائية

في أعقاب الوباء وأن هذه ستضيف إلى الاتجاهات القديمة في التأمين وإعادة التأمين ، وبالتالي قد تكون اتجاهات الإصابات طويلة الأجل مشكلة بالنسبة للبعض.