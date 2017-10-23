شركات الأسمدة المحلية تحصد أرباح طفرة أسعار اليوريا

منى عبدالبارى ـ مصطفى طلعتتوقعت بنوك استثمار أن تواصل شركات الأسمدة العاملة بالسوق المحلية، حصد الأرباح خلال الربعين الثالث والرابع من العام، والربع الأول من العام المقبل، بدعم من ارتفاع أسعار اليوريا عالميا خلال الفترة الماضية.وكانت أسعار اليوريا عالميا ارتفعت إلى مستوى 290 دولارا للطن، خلال ال

منى عبدالبارى ـ مصطفى طلعت

توقعت بنوك استثمار أن تواصل شركات الأسمدة العاملة بالسوق المحلية، حصد الأرباح خلال الربعين الثالث والرابع من العام، والربع الأول من العام المقبل، بدعم من ارتفاع أسعار اليوريا عالميا خلال الفترة الماضية.

وكانت أسعار اليوريا عالميا ارتفعت إلى مستوى 290 دولارا للطن، خلال الفترة الماضية ما ينعكس إيجابا على ربحية شركات الأسمدة، بحسب محللين.

وأرجعت تقارير بحثية صادرة عن بنوك استثمار الطفرة فى أسعار اليوريا إلى الاضطرابات التى أصابت شحنات الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعصارى هيرفى وإرما، وإغلاق المنتجين فى الشرق الأوسط المصانع لأغراض الصيانة المخطط لها، وتلميحات الصين -أكبر منتج ومصدر لليورويا عالميا- بتخفيض الإنتاج لدواعى بيئية، فضلا عن العوامل الموسمية المرتبطة بالوضع السعرى مع اقتراب موسم الشتاء.

ويرى محللون قطاع البتروكيماويات فى عدد من بنوك الاستثمار، أن الوتيرة الصعودية لربحية الشركات تتواصل خلال الأرباع الثلاثة المقبلة، لتبدأ فى التباطؤ مع قدوم الربع الثانى لعام 2018، مع انحسار المؤثرات العالمية الدافعة للنمو.

وقال محلل مالى فى أحد بنوك الاستثمار، إن شركة موبكو لإنتاج الأسمدة تسجل حالياً أعلى هامش ربحية بين شركات الأسمدة، بنسبة %52، متوقعا ارتفاع هذه النسبة إلى %60 نهاية العام الحالي، مع قفزة فى الإيرادات لأكثر من 8 مليارات جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه مسجلة نهاية 2016 الماضي.

وتوقع استمرار الأداء الجيد للشركة، مع الزيادة السكانية، وخطة الحكومة للتوسع فى الأراضى المستصلحة بـ1.5 مليون فدان، خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تحرير سعر الصرف، الذى أعطى ميزة تنافسية فى الصادرات، مرجحا ارتفاع صافى الربح من 710 ملايين جنيه فى 2016، إلى 1.3 مليار جنيه نهاية العام الحالي.

كما رجح استمرار الأداء الجيد لسهم المالية والصناعية، وارتفاع الإيرادت إلى مليار جنيه نهاية العام الحالي، مقابل 884 مليون جنيه، محققة فى 2016، على أن ترتفع الإيرادات إلى 1.6 مليار جنيه، نهاية العام المقبل.

وتنبأ المحلل بارتفاع هامش ربحية السهم بنسبة %30، نهاية 2016 مقابل %23 نهاية العام الماضي، وتحقيق صافى ربح بقيمة 200 مليون جنيه، نهاية العام الحالي، مقابل 108 ملايين جنيه فى 2016، وأن يتجاوز الربح ما قيمته 250 مليون جنيه فى 2018.

وقال على عفيفي، محلل قطاع البتروكيماويات فى بنك استثمار بلتون، إن الشركات المنتجة للأسمدة الآزوتية تشهد زيادة تدريجية فى ربحيتها خلال النصف الثانى من العام الحالي، تبدأ فى الظهور بقوة بالنتائج المالية للربع الأخير من 2017، لا سيما شركة المالية والصناعية والمنتجة للأسمدة الفوسفاتية، نظرا لارتفاع مبيعاتها بشكل خاص فى فصل الشتاء.

ولفت عفيفى إلى أن شركات كيما، وموبكو، وأبو قير للأسمدة جميعها ستحقق استفادة من زيادة اليوريا عالميا، نظرا لنشاطهم التصديري، بينما ستكون أعلى مكاسب من نصيب “أبو قير” نظرا لتصديرها %45 من إنتاجها.

وقال عفيفى إنه من أبرز ما تسبب فى ارتفاع أسعار اليوريا، تراجع إمدادات الصين، من المنتج، نتيجة زيادة أسعار الفحم -المادة الخام لصناعة اليوريا- مع حلول فصل الشتاء.

وقال كريم عزت، محلل قطاع البتروكيماويات ببنك استثمار فاروس، إن الشركات المنتجة للأسمدة الآزوتية مثل مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وأبو قير للأسمدة، والصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، والإسكندرية للأسمدة، تتحسن ربحيتها فى الربعين الأخيرين من العام، والربع الأول من 2018.

ولفت إلى أن وتيرة نمو الربحية ستهدأ من الربع الثانى من العام المقبل، مع انتهاء فصل الشتاء، الذى ينتج عنه تراجع الطلب على الأسمدة الآزوتية.

ويقول عزت إن زيادة 40 دولارا دفعة واحدة فى أسعار اليوريا تلعب دورا رئيسيا فى تعزيز ربحية الشركات المنتجة للأسمدة خلال فترة تقارب عام.

وقالت مذكرة بحثية صادرة عن مركز أبحاث مباشر انترناشيونال، إن ارتفاع طلب الفلاحين على الأسمدة الفوسفاتية، خلال الفترة المقبلة، ينعكس إيجابا على مبيعات شركة المالية والصناعية المصرية فى الأعوام المقبلة.

وأكدت مذكرة مباشر تحسن هوامش الربحية لشركة المالية والصناعية المصرية، نظرا لأنها تحدد أسعار البيع لمنتجاتها طبقاً لقوى العرض والطلب، وفقا للأسعار العالمية بالدولار.

ورجحت المذكرة تعزيز تواجد شركة موبكو عالميا، وزيادة تدفقاتها النقدية بالعملة الأجنبية مع التزامهابتوجيه %55 من انتاجها إلى السوق المحلية بسعر مدعم.

وأعلنت مباشر بدء تغطية موبكو، وحددت المستهدف عند 111.3 جنيه للسهم مع توصية بالشراء، وعائد متوقع خلال العام قدره %17، نظراً للأداء التشغيلى القوى والمتوقع بعد إطلاق ” اى ان بى سي” مصانعها الجديدة، والنجاح فى إعادة جدولة الدين.

كما حددت السعر المستهدف لسهم المالية والصناعية عند 26.43 جنيه، مع توصية بالشراء مع قدرة المشاريع الزراعية العملاقة، والإستراتجية التصديرية الجديدة، على تعزيز أرباح الشركة مستقبلاً.

يشار إلى أن سهم موبكو يتداول حاليا حول مستوى 93 جنيهًا، فيما يدور سهم المالية والصناعية قرابة 18.70 جنيه للسهم.