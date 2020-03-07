شركات الأدوية : هيئة الدواء رفضت تسجيل عقار قد يوقف عمليات بتر الساق

هيئة الدواء في طريقها لشطب أدوية لها أكثر من 80 عام في السوق

أكد رؤساء مجالس إدارات عدد من شركات الأدوية وجود مشكلة عند تسجيل الأدوية، مستشهدين بمثال التمكن من الوصول لدواء لمرضى السكري كان من الممكن الاستعانة به بدلًا من بتر ساق المريض، ولكن تم رفض ذلك الدواء من هيئة الدواء من قبل لجنة غير مختصة.

ووصفوا الأمر بالكارثي، حيث يتم تحويل عضو فاعل في المجتمع إلى عضو عالة على المجتمع.

مطالبين بوجود لجان مختصة لإصدار قرارات خاصة بهذا الشأن حيث يتوقف عليها مصير آلاف المرضى.

قالت الدكتورة اماني فؤاد رئيس مجلس ادارة شركة مينا فارم، إنه تم عمل التجارب والدراسات اللازمة لمرضى قدم الساق، وتم اعتماده من أكبر المراكز العالمية، لكن لجنة تسجيل الدواء المحلية رفضت الابتكار ودراساته، متعللة بأنها ليست كافية ويجب عمل تجارب أكثر.

هيئة الدواء فى طريقها لشطب أدوية مر عليها 80 عامًا فى السوق

وأشارت الدكتورة نجوي برهام مدير قطاع التسجيل بشركة هوادي فارما، إلى أن هيئة الدواء في طريقها لشطب أدوية لها أكثر من 80 عامًا في السوق، وهذا الأمر يتسبب في ضرر كبير للمرضى في المقام الأول، وثانيًا لوزارة الصحة.

جاءت تصريحات رؤساء الشركات خلال فعاليات ورشة عمل تحت عنوان “نظام براءات الاختراع وصناعة الدواء في مصر” التي ينظمها ينظمها مكتب براءات الاختراع المصري بالتعاون مع شبكة العالم الثالث.

ورشة عن براءات الاختراع وصناعة الدواء فى مصر

ويستهدف اللقاء تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة حول علاقة براءات الاختراع بالصحة العامة وصناعة الدواء في مصر.

وتشمل محاور اللقاء أوجه المرونة في نظام براءات الاختراع، الترخيص الإجباري، ومعلومات براءات الاختراع والملك العام.

وتقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وسيفتتح الورشة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور رؤساء مجلس إدارة مجموعة من شركات الدواء المصرية والمسئولين من وزارة الصحة والسكان والهيئات المعنية بصناعة وترخيص الدواء.