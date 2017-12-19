شركات الأدوية تعرض على الصحة 4 مقترحات لتفادى رفع الأسعار

أحمد صبرىدخلت شركات الأدوية فى مفاوضات مع وزارة الصحة، بهدف التوصل إلى تسوية تضمن تقليل خسائر المصنعين، عبر مقترحات بديلة عن زيادة أسعار الدواء.وحسب غرفة صناعة الدواء، وصل عدد تلك المقترحات إلى أربعة، تتم المفاضلة بينها، عبر لقاءات بين الإدارة المركزية للصيدلة، ولجنة من الغرفة كان آخرها ال

أحمد صبرى

دخلت شركات الأدوية فى مفاوضات مع وزارة الصحة، بهدف التوصل إلى تسوية تضمن تقليل خسائر المصنعين، عبر مقترحات بديلة عن زيادة أسعار الدواء.

وحسب غرفة صناعة الدواء، وصل عدد تلك المقترحات إلى أربعة، تتم المفاضلة بينها، عبر لقاءات بين الإدارة المركزية للصيدلة، ولجنة من الغرفة كان آخرها السبت الماضى.

وكشف الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، أن المقترح الأول: يتضمن عدم المساس بالمستحضرات الموجودة فى السوق وتحريك أسعار الأدوية التى لم ترتفع خلال الفترة الأخيرة، ووضع أسعار اقتصادية تراعى تراجع القوة الشرائية للمستحضرات التى ستنتجها الشركات لاحقا أو الأدوية التى لاتزال تحت التسجيل ولم تنزل السوق.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن هذا المقترح لن يتسبب فى إلحاق ضرر بالمواطن، وسيعمل على زيادة أرباح الشركات، مقابل الأصناف التى توجد بها خسائر، مما يكفل وجود توازن بين الأصناف الخاسرة والرابحة.

وأكد أن تلك المقترحات لاتتضمن تحريك أسعار الأدوية المتداولة فى السوق حاليا، والتى تشمل أدوية الضغط والسكر والقلب والأورام والمخ والأعصاب، وذلك تقديرا للظروف التى يمر بها الاقتصاد المحلى.

وأشار إلى أن تطبيق تلك المقترحات سيعمل على تقليل خسائر الشركات، والذى بدوره سيجعلها تستأنف إنتاج الأصناف الخاسرة والتى سببت أزمة نقص فى الأدوية.

وحسب بيانات نقابة الصيادلة، فإن عدد الأدوية الناقصة بالسوق تجاوزت 1100عقار، من بينها أصناف ليس لها مثائل محلية، وتشمل عقارات الشلل الرعاش والحمى الروماتزمية، فى حين تقول وزارة الصحة إن العدد لايتجاوز 40 صنفا فقط.

وكانت «الصحة» قد حركت فى مايو الماضى أسعار الأدوية، التى تقل عن 30 جنيها، بنسبة %20 لجميع الشركات المحلية والأجنبية، بعد مطالبتها بالزيادة لتقليل خسائرها، ووافق مجلس الوزراء فى يناير الماضى، على تحريك أسعار %15 من الأدوية المحلية و%20 من الأجنبية، بنحو 30و%50 لتحجيم خسائر الشركات من تحرير سعر الصرف.

وقال «العزبى» إن الغرفة تستبعد أى تحرك لرفع أسعار الأدوية، وذلك لرفض «الصحة» بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولذلك يتم العمل على مقترحات بديلة.

وأوضح أن المقترح الثانى: يتضمن إعفاء المواد الخام المستخدمة فى الصناعة من ضريبة المبيعات (القيمة المضافة ) وهو ماسيؤدى إلى انخفاض تكلفة إنتاج المستحضرات بشكل كبير، نظرا لأن أكثر من %80 من مدخلات الصناعة من المواد الخام والماكينات مستوردة.

وتعتمد مصر على استيراد الخامات اللازمة لإنتاج الدواء بنسبة %95 و%5 أخرى يتم تصنيعها محليا بشركة حكومية وأخرى خاصة، ويصل إجمالى الاحتياجات الدولارية اللازمة لتلبية طلبات المصانع العاملة بالسوق المحلية لنحو 2.6 مليار دولار سنويًّا، حسب إحصاءات الغرفة.

من جانبه، قال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة الغرفة، ووكيل المجلس التصديرى للأدوية، إن الاقتراح الثالث: يتمثل فى تحريك أسعار أدوية المكملات الغذائية وأدوية «OTC» باعتبارها غير مهمة لحياة البشر وليست موثرة على المريض.

وأدوية «OTC» أو مايطلق عليها «over-the-counter drugs» أى الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية، وتصرف دون إذن الجهات الصحية، مثل أدوية البرد والصداع والملينات، مثل مستحضر «البارسيتامول».

وأشار – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن زيادة أسعار هذه الأدوية ستعمل على حل مشكلة خسائر الشركات، مما سيجعل الأصناف المهمة للمريض متوافرة وبالأسعار الرخيصة.

وأكد أن الاقتراح الرابع والأمثل من وجهه نظر يستهدف إصلاح التشوهات فى تسعير الأدوية، خصوصا التشوه الناتج عن آخر تحريك بها من خلال خفض أسعار الأدوية ذات السعر المرتفع، ورفع الأصناف الخاسرة، وهو ماسيؤدى إلى توازن فى سوق الدواء.

وأوضح أن تلك الزيادات أثرت على شركات الأدوية نفسها، فقد انخفض حجم المبيعات بنحو %13 عن السنة الماضية، مرجعا ذلك إلى عزوف المواطنين عن الشراء بنفس الكميات التى كان يتم شراؤها سابقاً، إضافة إلى أن الأصناف باهظة السعر التى تم تحريكها، استبدلها المريض بأصناف أخرى مماثلة بسعر أقل.

وأكد أن «الصحة» شكلت لجنة للنظر فى قائمة الأدوية التى ارتفعت أسعارها بداية العام، لكنها لم تصدر اى توصيات أو نتائج حتى الآن.