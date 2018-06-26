شركات الأدوية تحقق مبيعات بقيمة 5.2 مليار جنيه في مايو الماضي

أحمد صبرى حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات 5.2 مليار جنيه مبيعات مباشرة (لاتشمل المناقصات ) خلال شهر مايو الماضي بنسبة نمو 27.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية ، حصل

أحمد صبرى

حققت شركات الدواء العاملة فى السوق المصرية مبيعات 5.2 مليار جنيه مبيعات مباشرة (لاتشمل المناقصات ) خلال شهر مايو الماضي بنسبة نمو 27.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية ، حصلت المال على نسخة منه ،أوضح أن شركة نوفارتس السويسرية احتفظت بالمركز الأول فى قائمة الشركات الأكثر مبيعاً للعام الثالث على التوالى بحصة سوقية بلغت 7.8%من حجم السوق.

كما حققت جلاسكوسميثلاين الإنجليزية المركز الثانى خلف منافستها نوفارتس متراجعة من المركز الأول للعام الثالث ايضا بحصة سوقية بلغت 5.6%من حجم المبيعات ، تلتها مجموعة شركات فاركو المصرية منتزعة المركز الثالث من سانوفى الفرنسية بحصة سوقية بلغت 4.7%.

وكانت شركات الأدوية قد حققت مبيعات العام الماضي ب51.59مليار جنيه ونمو 24% حيث أسهم فى تلك الزيادة فى النمو موافقة مجلس الوزراء يناير 2017الماضي على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30و50% لتفادى خسائر الشركات من تعويم سعر الصرف.