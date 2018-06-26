بورصة وشركات

شركات الأدوية تحقق مبيعات بقيمة 5.2 مليار جنيه في مايو الماضي

أحمد صبرى حققت  شركات الدواء  العاملة فى السوق المصرية  مبيعات 5.2 مليار جنيه مبيعات مباشرة (لاتشمل المناقصات ) خلال  شهر مايو الماضي بنسبة نمو 27.4  % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية ، حصل
5:32 م, الثلاثاء, 26 يونيو 18 5:32 م, الثلاثاء, 26 يونيو 18

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أحمد صبرى 

حققت  شركات الدواء  العاملة فى السوق المصرية  مبيعات 5.2 مليار جنيه مبيعات مباشرة (لاتشمل المناقصات ) خلال  شهر مايو الماضي بنسبة نمو 27.4  % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «IMS» العالمية للمعلومات الدوائية ، حصلت المال على نسخة منه ،أوضح أن شركة نوفارتس السويسرية احتفظت بالمركز الأول فى قائمة الشركات الأكثر مبيعاً للعام الثالث  على التوالى  بحصة سوقية بلغت 7.8%من حجم السوق.

كما حققت جلاسكوسميثلاين  الإنجليزية المركز الثانى خلف منافستها نوفارتس متراجعة من المركز الأول للعام الثالث ايضا بحصة سوقية بلغت 5.6%من حجم المبيعات ، تلتها مجموعة شركات  فاركو المصرية منتزعة المركز الثالث من سانوفى الفرنسية بحصة سوقية بلغت 4.7%.

وكانت شركات الأدوية قد حققت مبيعات العام الماضي ب51.59مليار جنيه ونمو 24%  حيث أسهم فى تلك الزيادة فى النمو موافقة  مجلس الوزراء يناير 2017الماضي  على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30و50% لتفادى خسائر الشركات من تعويم سعر الصرف.

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