شركات استدعاء سيارات الأجرة عبر الإنترنت في الصين تسجل 322 خلال يوليو

سجل عدد شركات استدعاء سيارات الأجرة عبر الإنترنت في الصين 322 شركة حتى نهاية يوليو، بزيادة أربع شركات، مقارنة بالرقم المسجل في الشهر الذي يسبقه، وفقًا لبيانات وزارة النقل.

وذكرت وكالة شينحوا أنه بحلول نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد شهادات سيارات الأجرة المرخصة لاستدعائها عبر الإنترنت وعدد رخص القيادة لمثل هذه المركبات في البلاد 2.5 مليون و5.98 مليون على التوالي، وفقًا للوزارة.

وفي يوليو، شهدت الصين نحو 821 مليون رحلة لسيارات الأجرة المستدعاة عبر الإنترنت، بزيادة 7.6% على أساس شهري.

وفي عام 2022، شكلت تلك الرحلات نحو 40.5 % من إجمالي رحلات سيارات الأجرة، بزيادة 6.4 نقطة مئوية مقارنة بعام سابق.