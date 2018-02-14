شركات إلحاق العمالة بالجيزة تشارك في مؤتمر إعمار العراق

دعاء حسني شاركت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالجيزة ضمن الوفد المصري في مؤتمر إعمار العراق، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى، والذي استمر ٣ أيام في الكويت.وتضمن الوفد المصري مشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور مصطفى مدب

دعاء حسني



شاركت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالجيزة ضمن الوفد المصري في مؤتمر إعمار العراق، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الكبرى، والذي استمر ٣ أيام في الكويت.

وتضمن الوفد المصري مشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، فضلًا عن وفد من رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ود.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وركز الوفد المصري على بحث سبل مشاركات الدول ومنظمات الأعمال من القطاع الخاص في إعادة إعمار العراق في كل المجالات.

وقال أحمد سعد مصطفى، رئيس الشعبة بالغرفة، إن مشاركة الشعبة جاء استجابة لما تم الاتفاق عليه مع عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة لدعم ومساندة العراق وإعادة أعمارنا، كاشفا أن وفد الشعبة، الذي ضم محمود بكري نائب رئيس الشعبة ووليد محمد عضو مجلس الإدارة، اتفق على التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإلحاق العمالة المصرية بالخارج، حتى يمكن الاستفادة من السوق العراقية التي كانت من أكبر الأسواق للعمالة المصرية.